Motiunea simpla a PSD impotriva lui Cristian Ghinea, dezbatuta luni de Camera Deputatilor. Votul va fi dat marti

"Va fi dezbatuta luni de la ora 16.00, iar votul va fi marti, odata cu votul final din plenul de respingeri", a afirmat Orban, miercuri la Parlament."Opozitia a cautat sistematic sa intre in subiectul Planului National de Redresare si Rezilienta si opinia mea este ca folosesc acest instrument parlamentar, regulamentar, motiunea simpla, tocmai pentru a mai exprima puncte de vedere si critici, dupa parerea mea in mare parte nefundamentate, cu privire la PNRR", a adaugat presedintele Camerei Deputatilor.PSD a depus miercuri, la Camera Deputatilor motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Motiunea este intitulata "Cristian Ghinea, de la zero la abis!"."Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem un program national facut de firme de consultanta incalcand legile din Romania ? De ce prioritate de sute de milioane de euro au o destinatie cu dedicatie? De ce avem zero euro pentru irigatii? De ce firmele romanesti nu primesc niciun euro prin PNRR la capitolul granturi?", a declarat marti Marcel Ciolacu Dan Barna a afirmat, marti seara, ca motiunea anuntata de PSD impotriva ministrului Cristian Ghinea este "un exercitiu de umflat muschii", intrucat social-democratii sunt cel mai putin indreptatii sa exprime nemultumiri."E foarte caraghios ca PSD (...) a vazut programul inainte, si-au exprimat punte de vedere, o parte dintre ele au fost preluate. Sunt cel mai putin indreptatii sa exprime nemultumiri, dar...Opozitia trebuie sa faca exercitiul acesta al motiunii simple", a spus Barna, la TVR 1.Acesta a precizat ca "in mod surprinzator au fost luati cumva in principal ministrii USR PLUS", la depunerea motiunilor simple."E un exercitiu de umflat muschii din partea PSD", a adaugat el.Social-democratii au mai depus motiuni simple impotriva ministrilor Vlad Voiculescu , Claudiu Nasui si Adrian Oros . toate respinse de Parlament.