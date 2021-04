Deputatul PSD Alexandru Rafila: "Mai exista inca o varianta, cea a alegerilor anticipate"

"Nu o sa depunem o motiune de cenzura in acest moment. Ii lasam pe cei de la guvernare cum urmeaza sa se inteleaga. Pozitia PSD e clara. Fiind vorba de cel mai mare partid din Romania, functia de prim-ministru trebuie asumata de PSD intr-o constructie politica ulterioara", declarat Alexandru Rafila la Digi 24.Rafila nu a exclus insa ca o motiune de cenzura sa fie depusa in aceasta sesiune parlamentara. Deputatul PSD a mai declarat ca partidul isi doreste alegeri anticipate."Mai exista inca o varianta, cea a alegerilor anticipate. Perceptia publica este in schimbare in favoarea PSD. Daca actuala structura de putere nu mai corespunde alegerilor din decembrie, ar trebui organizate astfel de alegeri", a mai declarat deputatul PSD.