Conditiile puse de USR-PLUS ca sa intre la guvernare cu PNL. Barna, despre durata negocierilor: "Oricate saptamani va fi nevoie"

Intr-un interviu pentru Stirile Pro TV, Dan Barna a declarat ca unele promisiuni incluse in cele 40 de puncte ale programului de guvernare USR-PLUS nu pot fi negociate cu viitorii parteneri politici, acestea fiind conditii esentiale pentru formarea viitorului Guvern."In realitate, noi mergem cu aceste angajamente, care sunt foarte specifice, foarte clare. o sa citez cateva: 1 miliard de euro pentru infrastructura de sanatate pe 4 ani. Trebuie sa alocam niste bani clari, dedicati constructiei de spitale. Fara penali in functii publice. Renuntarea la pensiile speciale. Fara mii de agentii. Cetatenie digitala. Transparenta. Pentru ca vorbeam de cum oprim risipa banului public", a declarat Barna pentru sursa citata.Dan Barna a mai declarat ca liderii USR PLUS sunt deja pregatiti sa negocieze si sa discute despre programul de guvernare "cat va fi necesar", "oricate saptamani va fi nevoie".Co-presedintele USR-PLUS a mai declarat pentru Stirile Pro TV ca a avut in ultimele luni mai multe discutii cu presedintele Klaus Iohannis . "Am un dialog deschis cu presedintele. Am avut cateva discutii in ultimele luni si despre acest subiect (n.r. formarea unei coalitii cu PNL ), este scenariul cel mai probabil, de fapt", a mai declarat Barna.