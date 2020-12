Deputat USR, despre negocierile pentru formarea Guvernului: "PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri"

"Din pacate, PNL a venit la discutii si a zis asa: noi avem deja premierul si presedintele Camerei Deputatilor, hai sa inceapa negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui sa-ti fie parteneri nu iti gasesti aliati pentru o majoritate", afirma el. Pop adauga ca USR PLUS nu va accepta ca PNL sa aiba toate pozitiile de decizie, "iar noi doar sa executam"."Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna intr-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuratie pe langa Ludovic Orban ", a scris Tudor Pop pe Facebook , duminica seara.El a subliniat ca acest mandat va fi respectat."Din pacate, PNL a venit la discutii si a zis asa: noi avem deja premierul si presedintele Camerei Deputatilor, hai sa inceapa negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui sa-ti fie parteneri nu iti gasesti aliati pentru o majoritate", a afirmat el.Deputatul USR a adaugat ca votul din 6 decembrie obliga partidele de centru dreapta la parteneriat, mai ales in conditiile unui PSD inca puternic."Acesta este mandatul dat de votantii dreptei. Daca voiau guvernare PNL cu sateliti care sa faca figuratie, votau covarsitor PNL. Insa aproape jumatate dintre ei au votat USR PLUS si UDMR . Insa PNL vrea pozitiile cheie in executiv si legislativ , pentru a controla si guvernul si majoritatea parlamentara, iar celelalte partide doar sa-i asigure majoritatea. A luat 25% la alegeri si are pretentii de partid cu 45%. Nu vom accepta ca PNL sa aiba toate pozitiile de decizie, iar noi doar sa executam", a conchis Pop.Negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR pentru formarea unei majoritati parlamentare si a noului Guvern au fost sistate, duminica, dupa numai doua ore. Formatiunile politice nu au ajuns la un acord , iar Alianta USR PLUS a anuntat delegatia care va participa la consultarile de la Cotroceni si se pare ca-l va propune premier pe Dacian Ciolos . Intre timp, senatorul PNL Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca anul 2021 va fi "cu liniste politica, cu reforme, cu dialog". La randul lor, reprezentantii UDMR au precizat ca discutiile s-au blocat la numele premierului.