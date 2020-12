Prima reactie a lui Dominic Fritz, dupa ce Barna l-a propus pe Catalin Drula la sefia Camerei Deputatilor: "Avem mai multi candidati foarte competenti"

Primarul Timisoarei a declarat ca, avand in vedere experienta de la Timisoara cu PNL , nu se astepta ca discutiile sa se termine foarte repede."E foarte important ca cele trei formatiuni politice sa stie ce ofera pentru romani in urmatorii patru ani. Eu am participat la negocierile politice cu liderii celor trei formatiuni. Au fost discutii interesante. Exista o abordare diferita. Noi, din USR-PLUS, consideram ca intr-o coalitie adevarata este important ca in cele trei pozitii de top, USR-PLUS sa aiba a doua optiune pentru una dintre pozitii. Motivul pentru aceasta pozitie este ca vrem sa ne asiguram ca Guvernul este unul stabil si va lucra la reforme pentru Romania timp de patru ani. Nu vrem sa intram intr-un Guvern de conjunctura", a declarat Fritz.Chiar cand Dominic Fritz facea aceste declaratii, Dan Barna , anunta ca renunta la sefia Camerei Deputatilor in favoarea deputatului de Timis Catalin Drula.Provocat sa comenteze propunerea lui Barna, Fritz a declarat: Catalin Drula este proaspat ales ca deputat de Timis si cred ca ne onoreaza ca deputatul nostru este propus ca presedinte al Camerei Deputatilor. Avem mai multi candidati foarte competenti pentru aceasta pozitie. E si un semnal ca nu e vorba de un om care isi doreste pentru sine o anumita functie, ci e vorba de a construi un guvern stabil in care mai multi parteneri au nevoie de responsabilitate in mai multe locuri. Cred ca aceasta propunere este una foarte buna. Si Dan Barna ar fi un presedinte al Camerei foarte profesionist, dar ma bucur pentru Catalin.Vom vedea ce se intampla si in functie de conflictele interne din PNL".