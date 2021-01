Dominic Fritz isi intareste echipa. Primarul Timisoarei propune alegerea celui de-al doilea viceprimar al orasului

PNL si USR PLUS au finalizat negocierile pentru formarea unor majoritati in Consiliul Judetean Timis si in Consiliul Local. Astfel, dupa alegerea liderului USR Timis, Cristian Mos, in functia de vicepresedinte al CJ Timis, Dominic Fritz a propus alegerea celui de-al doilea viceprimar al Timisoarei, din partea PNL, dupa ce primul viceprimar a fost ales din partea USR-PLUS.Sedinta in care este propusa alegerea celui de-al doilea viceprimar al Timisoarei este programata marti, 5 iunie, de la ora 17.00. Propunerea PNL pentru functia de viceprimar al Timisoarei este avocatul Cosmin Tabara. Acesta este fiul fostului ministru al Agriculturii, Valreiu Tabara, si sotul gimnastei Simona Amanar."Saptamana viitoare voi convoca o sedinta de Consiliu Local pentru alegerea celui de-al doilea viceprimar al Timisoarei, Cosmin Tabara, din partea PNL. Ii pregatim deja biroul in Primarie. Acum, cu o formula completa de executiv si cu o majoritate puternica in Consiliul Local putem sa facem mai mult", anunta Dominic Fritz inainte de Anul Nou.In perioada urmatoare, Dominic Fritz este asteptat sa anunte si numele noului city manager al Timisoarei.