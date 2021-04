Cosette Chichirau ii cere demisia primarului Mihai Chirica: "Daca nu e capabil, sa plece!"

"Daca nu este capabil sa faca un buget, atunci sa plece! Solutia decenta in cazul primarului Mihai Chirica nu este greva japoneza, ci demisia. Solicit asadar demisia urgenta a primarului Chirica din functia de primar al Iasului. Greva japoneza pe care a anuntat-o este o dovada ca nu este apt sa mai conduca aceasta institutie. Iasul nu are nevoie de un primar plangacios si neputincios, ci de un primar competent, capabil sa elaboreze un buget axat pe dezvoltare si investitii", a scris Cosette Chichirau vineri pe Facebook Mihai Chirica a anuntat ca de luni intra in greva japoneza, dupa respingerea bugetului local de catre consilieri, el avertizand totodata ca si sindicatele din institutiile subordonate primariei ar putea declansa proteste.Liderii ieseni ai USR PLUS sustin, referindu-se la intentia edilului Mihai Chirica de a intra de luni in greva japoneza, ca primarul Iasiului se afla in greva generala din prima zi a mandatului sau si au precizat ca respingerea bugetului local nu inseamna blocarea activitatii Primariei.