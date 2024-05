Iulian Urban: Multi isi negociaza deja tot felul de combinatii pe la PSD sau PNL

Multi parlamentari PD-L isi negociaza combinatii cu PSD si PNL, pregatindu-si terenul pentru o eventuala cadere a Guvernului Boc la motiunea de cenzura, sustine senatorul PD-L Iulian Urban.

Senatorul, care a participat la intalnirea cu Traian Basescu de marti, sustine ca parlamentarii PD-L au intarziat la intalnire sau chiar au lipsit, in timpul intalnirii fiind preocupati mai mult de telefoane si de SMS-uri.

"Trebuie spus ca 'interesul' pentru ceea ce avea de comunicat presedintele tarii era atat de mare, incat multi isi vedeau de mesaje, sms-uri, telefoane, astfel incat la un moment dat - pe buna dreptate - presedintele chiar si-a pus problema sa plece sa nu-i mai deranjeze; mai ales ca pe usa mai intrau parlamentari si la vreo 20 de minute dupa ce incepuse intalnirea, aspect extrem de stanjenitor, si semn al importantei pe care o acorda multi parlamentari luarii in serios a contextului actual economic al tarii", scrie senatorul Iulian Urban, pe blog.

Acesta adauga ca presedintele a ramas, pana la urma, in sala, pentru a discuta despre radiografia financiara a tarii. Cel mai important aspect transmis de presedinte a fost, potrivit senatorului, acela ca "bugetul de stat al tarii se consuma in proportie de 67% pe salariile platite bugetarilor si pe pensii/ajutoare sociale". Pentru investitii raman doar 33%, sustine senatorul, iar cifra este in continua scadere.

"Adica suntem pe drumul clar catre faliment statal, daca romanii care acum prefera sa traiasca din ajutor social, nu vor pune mana la munca", sustine Iulian Urban.

Singura varianta, pentru orice guvern, ar fi reducerea costurilor bugetare si reforma sistemului de pensii, astfel se ajunge la un alt imprumut de la Fondul Monetar International.

"Altfel, inca vreo doi ani, mai luam vreo 30 mld. euro de la FMI sa se plateasca aceste salarii/pensii/ajutoare sociale, fara sa ajunga bani in economia reala adica in mediul privat, si apoi va urma colapsul total, pentru ca pe langa faptul ca nu vrem sa muncim, avem si problema faptului ca nu mai producem absolut nimic in aceasta tara; Doar consumam", precizeaza Iulian Urban.

Ministrii, paralizati de frica presiunii strazii

Senatorul precizeaza ca presedintele a criticat ministrii, care "de frica presiunii strazii nu iau masurile legale si necesare" si le-a propus sa ceara publicarea veniturilor bugetarilor, pentru ca cetatenii sa stie exact cat se castiga la stat.

"De aceea a propus ministrilor sa ceara prin ordin intern, tuturor bugetarilor din ministere/agentii/deconcentrate sa isi publice pe site-urile institutiilor VENITURILE realizate ; Nu salariile , ci VENITURILE. Sa scrie numele/prenumele si totalul veniturilor lunare incasate de la stat. Pentru ca ne vom cruci cand vom vedea ca are salariu de 800 ron, dar din sporuri, indemnizatii, stimulente, bugetarul ajunge la 2000 ron lunar, si vrea sa faca greva generala ! Au curaj bugetarii sa isi asume acest lucru ?", mai scrie Urban.

Ministrii guvernului Boc nu au avut "nicio reactie" la propunere presedintelui, adauga Urban, care sustine ca liderii de sindicat nu au demnitatea sa ceara bugetarilor pe care ii scot la miting si la greva sa isi asume declararea publica a veniturilor.