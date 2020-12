Negocierile pentru formarea unui nou guvern. Cine va compune grupul PNL care va merge la consultari cu Klaus Iohannis

Delegatia va fi formata din fostul prim-ministru Ludovic Orban , premierul sustinut de PNL - Florin Citu , vicepremierul Raluca Turcan , europarlamentarul Rares Bogdan , deputatul Robert Sighiartau - secretarul general al PNL si Iulian Dumitrescu - presedintele Consiliului Judetean Prahova.Cei mai multi dintre liberalii care vor reprezenta partidul la consultarile cu presedintele au facut parte din echipele de negociere cu USR -PLUS si UDMR Duminica, dupa ce aceste negocieri au esuat, liberalii nu au facut declaratii. Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a precizat, intr-o postare pe Facebok, ca negocierile s-au blocat la numele premierului.Si Alianta USR PLUS a transmis componenta delegatiei care va participa, luni, la negocierile de la Cotroceni. Delegatia USR PLUS care va merge luni la Cotroceni este formata din Dan Barna Dacian Ciolos , Dragos Tudorache, Catalin Drula si Cosette Chichirau. Este posibil sa-l propuna presedintelui Klaus Iohannis pe Dacian Ciolos pentru functia de premier