Ce sustine Vasile Dincu ca s-a intamplat la intalnirea de taina cu liderul AUR, George Simion: "Nu are legatura cu consultarile"

"Nu are legatura cu consultarile. Am vorbit despre un studiu IRES in care am pus intrebari despre AUR. Nu am vorbit despre sustinere pentru ca nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD in coalitie cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil daca nici macar nu poti face o coalitie de guvernare. Il cunoscusem mai demult pe Simion, cand era student", a declarat Vasile Dincu, pentru Digi24.ro Potrivit sursei citate, Dincu a mai declarat ca la intalnirea cu George Simion nu a participat si presedintele PSD, Marcel Ciolacu , care apare in fotografii."Domnul Ciolacu a trecut mai tarziu pe la mine, nu a participat la aceasta intalnire", a mai spus Dincu, pentru Digi24.ro. Intalnirea dintre Dincu si George Simion ar fi avut loc vineri.