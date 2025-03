"Nemuritorul" Marcel Ciolacu! Aroganța pesedistă revine în forță

În Kiseleff e supărare mare. Dar nu pentru faptul că PSD, pentru prima dată în istorie, nu are propriul candidat la alegerile prezidențiale. Nici pentru că, la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, tot pentru prima dată în istorie, candidatul partidului nu a ajuns în turul al doilea, deși PSD este partidul cu cel mai mare număr de primari, consilieri locali și județeni. Nu, în Kiseleff e supărare mare pentru că toți candidații la alegerile prezidențiale din luna mai, cu excepția lui Crin Antonescu, vor să-l schimbe pe Ciolacu din fruntea guvernului.

"România are nevoie în acest moment de un lider adevărat, ancorat în realitate, susținut, fiindcă toți candidații, la funcție de președinte, vă spun cum îl schimbă pe Ciolacu. Vă spun eu de acum, nu poate niciunul. Asta e. Fiindcă acesta este jocul democratic - pe Ciolacu îl schimbă PSD-ul, cei care l-au pus, colegii mei"- și-a vărsat năduful actualul premier al României, scos din minți de faptul că liderii politici care se află în campanie vorbesc pe limba electoratului și exprimă ceea ce așteaptă și cea mai mare parte a românilor. Adică, schimbarea guvernului.

Ce este mai grav în cuprinsul acestei declarații, surprinzător de arogantă, este faptul că Marcel Ciolacu decretează scurt că nimeni nu îl poate schimba din funcția de premier. Cu alte cuvinte, românii pot vota ce vor ei la prezidențiale, pentru că voința lor oricum nu va conta. Ciolacu le transmite românilor că s-a baricadat în biroul de premier, a ferecat cu lanțuri porțile Palatului Victoria și nu va mai fi scos de acolo în următorii patru ani. Or, așa cum bine se știe, imediat după alegeri, președintele României este personalitatea care beneficiază de cea mai mare cotă de încredere din partea cetățenilor, acesta având totodată și cea mai mare legitimitate din punct de vedere electoral. Prin urmare, va avea un cuvânt greu de spus cu privire la soarta guvernului.

Guvern care, foarte probabil, ar fi avut o cu totul altă componență dacă anularea turului doi al alegerilor prezidențiale s-ar fi făcut înainte de alegerile parlamentare. Furia declanșată atât în rândul electoratului care l-a votat pe Călin Georgescu, cât și a electoratului non-Georgescu, dar care este atașat de valorile democratice, care presupun organizarea de alegeri libere și corecte, ar fi măturat cu siguranță cele două mari partide care, prin pârghiile de putere de care dispun, au fost implicate în decizia de anulare a alegerilor. Dacă turul doi ar fi fost anulat înainte de data de 1 decembrie, PSD și PNL ar fi ocupat astăzi un loc de cinste în lada de gunoi a istorie, nu la Palatul Victoria.

Dar, Marcel Ciolacu nu este la prima ieșire extrem de arogantă. Un alt episod similar s-a petrecut la scurt timp după decizia CCR de interzice a candidaturii lui Călin Georgescu. Atunci, șeful PSD aprecia că "decizia judecătorilor închide un episod extrem de tensionat și periculos pe care România l-a trăit în ultimele luni". Or, decizia judecătorilor CCR, una fără precedent în istoria alegerilor democratice organizate în România, după 1989, nu doar că nu a închis rana profundă generată în societate de anularea alegerilor, ci a acutizat-o. Interzicerea candidaturii lui Georgescu nu reprezintă altceva decât un capac pus peste frustrările tot mai intense ale românilor, frustrări care și-au găsit refularea într-un candidat extrem de controversat, cu opinii discutabile în privința multor chestiuni de politică internă și externă, dar pe care românii nu l-au asimilat cu actualul sistem de putere. Un fel de Mesia anti-PNL și PSD.

Demisia intempestivă a lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al României, un alt gest care va intra în istorie, nu a rezolvat problema furiei acumulate în societate. Iohannis devenise deja de foarte mult timp un lame duck, iar electoratul știa că mandatul acestuia se va încheia oricum, după alegerile din mai. Pentru români, adevăratul trofeu îl reprezintă schimbarea lui Marcel Ciolacu. Iar sondajul AtlasIntel, în care Ciolacu mai are doar 22% cotă de apreciere pozitivă, la mare distanță de personaje precum Bolojan, Nicușor Dan sau Georgescu, confirmă faptul că acesta nu mai are suportul românilor pentru a conduce executivul.

În acest moment, Crin Antonescu, care este exponentul și candidatul susținut de o întreagă mafie transpartinică, cu puternice conexiuni la vârful MAI, IGPR și Parchetul General, reprezintă singurul colac de salvare pe care liderul PSD îl mai are la dispoziție pentru a se menține, în continuare, în scaunul de la Palatul Victoria. Însă afirmațiile nervoase pe care Marcel Ciolacu a început să le facă în spațiul public nu prea îl ajută pe Antonescu să câștige alegerile. Din contră, premierul nu a făcut altceva decât să-i provoace pe românii care își doresc schimbarea guvernului să voteze orice alt candidat, în afară de Crin Antonescu.

Chiar dacă a rămas pe tușă și a refuzat să mai intre în ringul alegerilor prezidențiale, cu cât se va expune mai mult în această campanie electorală, cu cât va face mai multe gafe și declarații arogante, cu atât alegerile din luna mai nu vor reprezenta altceva decât un referendum pro sau anti-Marcel Ciolacu. Programele, ideile candidaților cu privire la funcția prezidențială și planul lor de țară vor trece în plan secundar. Românii vor vota acel candidat care va reuși să îi convingă că are dorința, forța și determinarea să-l schimbe pe Marcel Ciolacu din funcția de premier. Și, eventual, să provoace declanșarea de alegeri parlamentare anticipate. Astfel că, nici măcar PSD-ul nu va mai putea să-i salveze scaunul lui Ciolacu. Ci se va prăbuși împreună cu acesta.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

