Prefectul Capitalei ataca in justitie detasarile de directori facute de Nicusor Dan. "Nu respecta legea, nu respecta Codul administratv"i

El a precizat ca aceste detasari sunt ilegale, deoarece nu a existat un concurs pentru ocuparea acestor functii si nu a fost folosita procedura numirii temporare. Am avut o intalnire fata in fata cu primarul general in care mi-a dat dreptate, ca da, asa trebuie facut, si totusi dupa acea intalnire a urmat o detasare pe care am atacat-o", a mai spus Stoica."S aptamana trecuta am atacat in contencios administrativ la Tribunalul Bucuresti detasarile pe posturi de directori facute din randul consilierilor . Nu respecta legea, nu respecta Codul administrativ si hotararea de Guvern prin care se stipuleaza ca toate posturile din administratie se ocupa prin concurs sau examen si singura exceptie este numirea temporara pana la efectuarea concursului. Ori calea aleasa si anume detasarea din functia de consilier nu se incadreaza in niciunul dintre aceste cazuri", a afirmat Alin Stoica, joi pentru News.ro.Intrebat daca a discutat cu Nicusor Dan despre aceste aspecte, prefectul Capitalei a raspuns: "Evident. Pentru orice aspect de nelegalitate, Prefectura trimite mai intai o adresa scrisa prin care explica de ce considera ca este nelegala operatiunea sau actul respectiv, sugereaza si modalitati de intrare in legalitate. Am avut si o intalnire dupa aceea fata in fata cu primarul general in care mi-a dat dreptate, ca da, asa trebuie facut, si totusi dupa acea intalnire a urmat o detasare pe care am atacat-o".Chestionat ce procedura i-a sugerat primarului general sa urmeze, Alin Stoica a replicat:"Procedura obisnuita este scoaterea la concurs a posturilor si, in cazul in care exista necesitatea ocuparii rapide a unui post si nu exista timp pentru concurs, se face numire temporara pana la organizarea concursului. Adica demarezi organizarea concursului si pana atunci poti face o numire temporara, pana cand se organizeaza efectiv concursul si ai un functionar sau personal contractual care a trecut printr-un concurs. Deci exista solutii legale care pot fi utilizate si nu au fost utilizate".Surse din PMB au declarat, pentru News.ro, ca actiunea prefectului Capitale este una nejustificata, deoarece, conform Codului administrativ, prefectul trebuie sa verifice legalitatea actelor administrative si nu aspecte care tin mai degraba de Codul Muncii.In acest sens, edilul general Nicusor Dan a decis schimbarea din functie a directorului de la Administratia Strazilor, nemultumit de faptul ca acesta nu a fost capabil sa gestioneze problema gropilor si astfel a luat decizia urgenta de a il schimba pe Emil Anghelescu si a hotarat numirea lui Marian Aurelian Bargau la conducerea Administratiei Strazilor. Sursele citate au precizat ca aceasta este decizia pe care prefectul Capitalei a atacat-o in contencios administrativ.Ce prevede Codul administrativ cu privire la detasareLa articolul 505 din Codul administrativ este prevazut ca detasarea poate fi dispusa pe perioada de cel mult 6 luni si este dispusa pe o functie publica vacanta sau temporar vacanta."(1) Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.(2) Detasarea se poate dispune pe o functie publica vacanta sau temporar vacanta.(3) Detasarea se poate dispune pe o functie publica de acelasi nivel, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public, sau intr-o functie publica de nivel inferior. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica de nivel inferior numai cu acordul sau scris.(4) Functionarul public trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat.(5) Detasarea se poate dispune pe o functie publica de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 509, daca functionarul public indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitatea studiilor, precum si conditiile specifice necesare ocuparii functiei publice, in conditiile prezentului cod", arata articolul 505 din Codul administrativ.De asemenea, la articolul 509 ldin Codul administrativ, la care face referire articolul 509, sunt mentionate urmatoarele aspecte:(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, vacante sau temporar vacante, se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public, prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functia publica, cu respectarea conditiilor de comunicare, prevazute de prezentul cod.(2) Pentru a putea fi promovat temporar potrivit alin. (1), functionarul public trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si sa nu aiba o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost radiata, in conditiile prezentului cod.(3) In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), cu notificare prealabila a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu 10 zile inainte de dispunerea masurii. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.(4) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.(5) Perioada in care functionarul public de executie a exercitat cu caracter temporar in conditiile prezentului cod o functie publica de conducere sau o functie publica din categoria inaltilor functionari publici constituie vechime in gradul profesional al functiei publice de executie pe care functionarul public o detine".