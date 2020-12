Federatia Sanitas: In sedinta de Guvern de astazi se voteaza traditionala Ordonanta de Urgenta care an de an adanceste saracia salariatilor bugetari

"In sedinta de Guvern de astazi, 30 decembrie 2020, se voteaza traditionala Ordonanta de urgenta care an de an adanceste saracia salariatilor bugetari! Culmea ipocriziei Guvernului nou instalat este ca, invocand situatia epidemiologica si motivand necesitatea emiterii reglementarilor din OUG pe baza efectelor negative ale pandemiei asupra economiei tarii, guvernantii nostri nu se dau inapoi de la a "sanctiona" tocmai salariatii care se lupta cu pandemia, in prima linie, de mai bine de 10 luni si o vor face in continuare, din pacate cu sacrificiul propriilor vieti sau deseori a vietii membrilor lor de familie", a transmis, miercuri, Federatia Sanitas.Sindicalistii considera ca masurile sunt "ilegale si imorare"."De ce sunt masurile legiferate ilegale?Pentru ca incalca dreptul legal al celor mai discriminate si prost platite categorii de salariati din Sanatate si Asistenta Sociala (personalul tehnic-administrativ si de deservire (TESA), infirmierele, brancardierii, ingrijitoarele, liftierii, muncitorii, asistentii sociali) de a beneficia de cresterile salariale prevazute de Legea 153/2017 incepand cu 1 ianuarie 2021.De ce sunt masurile legiferate imorale?Pentru ca este imoral sa motivezi necesitatea luarii masurilor care le aduce deservicii majore acestor salariati cu insasi fenomenul pe care acestia se lupta sa il combata! Nu poti, din punct de vedere moral, sa declari ca iei masuri pentru combaterea epidemiei si a efectelor acesteia, sanctionand angajatii din Sanatate si Asistenta Sociala, oameni care sunt in prima linie a luptei pentru stoparea acesteia! Pentru ca in perioada iulie - decembrie 2020, reprezentantii Guvernului la cel mai inalt nivel (Guvern sustinut de aceleasi forte politice ca si astazi) au oferit garantii ferme ca in anul 2021 vor corecta inechitatile Legii salarizarii si ale Regulamentului de sporuri, nu le vor adanci" au mai transmis sindicalistii.Acestia trec in regista prevederile cu impact negativ asupra salariatilor din Sanatate si Asistenta Sociala:"Art.I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) si alin. (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii."Conform acestei prevederi salariatii cu cele mai mici venituri: infirmiere, brancardieri, ingrijitoare, economisti, juristi, referenti, muncitori, liftieri etc., nu vor putea beneficia de dreptul legal de crestere a salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021."Art.I. - (3) Incepand cu luna ianuarie 2021, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.Conform acestor prevederi:- Sporul pentru conditii de munca va fi in continuare stabilit, in mod discriminator si nelegal, in opinia noastra. Astfel, si in anul 2021, pentru medici si asistenti medicali se va stabili prin raportare la salariul de baza aflat in palta iar pentru restul personalului (farmacisti, biologi, fiziokinetoterapeuti, psihologi, infirmieri, brancardieri, ingrijitoare, personal TESA etc.) se va stabili prin raportare la salariul de baza din 2018.- Sporul de noapte/de tura se va stabili pentru TOT PERSONALUL din Sanatate si Asistenta Sociala prin raportare la salariul de baza din ianuarie 2018.- Sporul pentru asigurarea continuitatii (pentru orele lucrate sambata, duminica si in sarbatori legale) se va stabili prin raportare la salariul de baza din ianuarie 2018 pentru tot personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care asigura continuitatea in unitatile sanitare si cele de asistenta sociala.- Tariful orar pentru garzile suplimentare ale medicilor si sporul pentru orele de garda se vor stabili prin raportare la salariul de baza din ianuarie 2018."Art.I. - (4) Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul din anul 2020."Indemnizatia lunara de hrana ramane si in anul 2021 la nivelul anului 2019.Avand in vedere modalitatea de calcul prevazuta de Legea 153/2017, salariatii pierd 37 de lei lunar. (2080x2:12=347 lei, fata de 2300x2:12=384 lei)."Art. VII - Alineatul (1^2) al articolului 165 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1^2) Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2022, cadrele didactice prevazute la alin. (1^1) care desfasoara activitate integrata beneficiaza si de o indemnizatie lunara egala cu 50% din salariul de baza al functiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzator vechimii in munca si gradului profesional detinut."Personalul didactic medico-farmaceutic din universitati (medic, medic stomatolog sau farmacist) care desfasoara activitate integrata avea dreptul conform Legii 205/2020, incepand cu 1 ianuarie 2021, la o indemnizatie lunara egala cu 50% din salariul de baza al functiei, iar termenul a fost prorogat pentru 1 ianuarie 2022. Astfel, medicii si farmacistii angajati in spitale, cu integrare clinica, vor fi discriminati, in continuare, si in anul 2021, in ceea ce priveste drepturile salariale.Sedinta de Guvern este programata la ora 14.30.