Rectificare de buget aprobata

Executivul a aprobat, luni, prin ordonanta de urgenta, a patra rectificare a bugetului din acest an, prin care au fost acordate fonduri suplimentare pentru ministere, cu mentinerea deficitului bugetar la 2,5% din PIB.

Totodata, bugetul de stat pe 2007 intra, luni, din nou, in dezbaterea Parlamentului. Deputatii si senatorii se intrunesc, luni, pentru a analiza proiectul pe articole. Bugetul trebuie votat in urmatoarele trei zile.

La ultimele dezbateri, de saptamana trecuta, nu s-a intrunit cvorumul astfel incat ele eu fost suspendate. Opozitia a cerut, atunci, retrimiterea proiectului de buget la Comisii, pe motiv ca acesta contine prevederi nelegale si, in plus, nu poate fi discutat in absenta ministrilor.

Solicitarea a fost respinsa, iar PSD si PRM au cerut pauza de consultari. Dupa dezbaterile pe articole, urmeaza cele pe amendamente.

Ads