Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 22 August 2025, ora 13:33
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European FOTO Facebook/Victor Negrescu

Potrivit unui mesaj trimis vineri, 22 august, pe social media de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, instituția legislativă de la Bruxelles va deschide în această toamnă un birou la Chișinău.

„Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a oferit întreg suportul său acestui demers. Biroul va sprijini direct transpunerea legislației europene și va aduce mai aproape Europa de cetățenii moldoveni. Biroul va fi condus de un cetățean român cu experiență, confirmând încă o dată triunghiul sprijinului pentru Republica Moldova: Chișinău – București – Bruxelles. Parlamentul European a fost mereu instituția europeană care a reacționat cel mai rapid în sprijinul cetățenilor moldoveni. Am reușit să creștem prefinanțările, să majorăm granturile și să orientăm fondurile către educația copiilor, sprijinul pentru seniori și scăderea facturilor la energie. În cadrul plenarei din septembrie a legislativului european, vom adopta o rezoluție fără precedent. Un document ferm, unic prin faptul că este adoptat chiar înaintea unor alegeri, care trage un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și reafirmă clar sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, afirmă vicepreședintele PE.

Anunțul acestuia vine în contextul în care Negrescu a transmis, totodată, că alegerile parlamentare din septembrie reprezintă, de fapt, un nou referendum privind ambiția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană.

„Republica Moldova se află într-un moment decisiv. Este evident că Federația Rusă nu își dorește ca forțele pro-europene să câștige alegerile din septembrie. Motivul este clar: dacă acest lucru se va întâmpla, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană devine ireversibil, iar influența Moscovei la Chișinău va dispărea”, susține Negrescu.

