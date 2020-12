INTERVIU. Ioan Stanomir: "Riscul major al alegerilor politice care se fac acum este de a incuraja demagogia si radicalismul"

Stanomir considera ca mai problematic decat victoria AUR este de fapt absenteismul masiv pe care il defineste ca un veritabil "Partid al Dezangajarii". Cat priveste inflamarea spatiului public in legatura cu "Lista lui Lavric", Stanomir afirma ca avem de a face cu o "separare a apelor". "Exista cei care au convingeri liberale, conservatoare, crestin-democrate, libertariene, si exista si cei care au convingeri demagogico-mistice cu apeluri la religia politica a legionarismului".De asemenea, "Revolutia romana din 1989 si Dosarul Revolutiei au devenit un subiect marginal. Dosarul e permanent plimbat de la un parchet sau altul si nu se poate finaliza, la fel si cu Dosarul Mineriadei". Despre faptul ca PSD a recuperat din procentele pierdute la europarlamentarele din 2019, fiind pe primul loc la parlamentarele din 6 decembrie, explicatia ar consta in faptul ca PSD isi conserva procentul pe care il are de 30 de ani pentru ca este "mostenitorul celui mai mare partid din Romania inainte de 1989, PCR. Aceasta este realitatea genealogiei politice, si a retelelor, a subdezvoltarii care duce de la socialismul multilateral-dezvoltat la fesenism si pesedism".In primul rand, trebuie sa ne referim la contextul romanesc, AUR nu ar fi ajuns unde a ajuns daca nu ar fi existat conditiile pe care le-ati evocat, pandemia si gestionarea dezastruoasa de catre puterea executiva. In al doilea rand, formulele aproximative si inepte de comunicare guvernamentala cu cetateanul. In al treilea rand - performanta dezamagitoare a Guvernului Orban, mai cu seama in ultimele luni. In al patrulea rand, luptele fratricide dintre PNL si USR -PLUS vizand ca ultim punct. Si nu in cele din urma, strategia de comunicare si de actiune eronate a presedintelui Iohannis. Pe acest fundal, care este unul dramatic, a aparut aceasta "iruptie" a partidului AUR.Trebuie remarcat un fapt - ca aceasta patrundere spectaculoasa in plan politic s-a realizat in ultimele luni, cu precadere dupa alegerile locale si pana pe 6 decembrie cand peisajul politic s-a schimbat. Daca privim cu atentie putem identifica ratiunile acestei schimbari. Ma refer al inchiderea intempestiva a scolilor, asta dupa ce fusesera deschise, inchiderea si deschiderea restaurantelor, inchiderea si deschiderea pietelor. Sentimentul ca singura formula prin care statul roman poate comunica cu cetatenii este apelul la teama si la frica.In acest context, cei care au devenit refractari la politicile guvernamentale, cel putin o parte din ei, au devenit tentati de teoriile conspiratiei. Teorii care afirma ca virusul nu exista, teorii care sustin ca portul mastii in anumite situatii bine determinate este o forma de sclavie etc. etc. Asa incat de la un punct incolo, cele doua tabare, tabara reprezentata de ofiterul-sef al statului Raed Arafat si tabara reprezentata de cei care cred in teoriilor conspiratiei, s-au hranit reciproc. Din aceasta hranire reciproca a aparut scorul AUR. Cred ca aceasta este principala observatie pe care as dori sa o fac. Este corect sa spunem ca AUR a patruns pe scena politica facilitat de partidele de pe esicherul politic, dar si de catre presedinte Fara acesti factori speciali, care se intind pe durata unui an, AUR nu ar fi reusit performanta de acum. AUR este un conglomerat de tendinte tinute impreuna de ostilitate fata de ceea ce ei denumesc si contesta - establishment-ul politic. Dar este vorba si de apelul la noutate si la mesianism. Trebuie spus ca AUR este o entitate eteroclita, eterogena, care are, nu intamplator, doi co-presedinti pentru ca ei raspund acestor tendinte din interiorul formatiunii.Exista o tendinta clasic-demagogica, populista, reprezentata de domnul George Simion care este un individ politic versatil, adaptabil, cu un trecut politic de aproape 10 ani, si exista tabara domnului Claudiu Tarziu care raspunde filonului mistico-legionar. Intre acesti doi presedinti se situeaza personajele care au devenit intre timp virale cu ajutorul retelelor sociale, ma refer, spre exemplu, la doamna avocat Diana Sosoca. Este evident ca pentru acest public dezamagit, dezabuzat si enervat de politicile guvernamentale, prestatia acestor domni si doamne a reprezentat o optiune. As incheia spunand ca optiunea dramatica cu adevarat a fost cea a absentismului masiv.Partidul care si-a marcat cel mai puternic prezenta pe scena politica este Partidul Dezangajarii. Nu ma numar printre cei care au stigmatizat cu violenta neprezentarea la vot. Cred ca actul de prezenta la urne presupune doua etape. Dorinta de a te prezenta si dorinta de a alege un partid sau o coalitie. In cazul celor care nu s-au prezentat la vot, ambele dorinte au fost absente. Trebuie sa le respectam optiunea care are consecinte nu numai asupra lor, dar si a noastra, a tuturor, dar trebuie sa ne intrebam de ce, dincolo de pandemie, o parte insemnata a compatriotilor noastri au fost indepartati de actul poltiic in mai putin de un an.In primul rand, doresc sa precizez: cei care au sustinut ca intre Sorin Lavric si Gabriel Liiceanu mai exista o legatura propaga deliberat o minciuna. Sorin Lavric a fost intr-adevar autor Humanitas , insa, asa cum a precizat Gabriel Liiceanu, legaturile intre editura si Lavric s-au terminat de multa vreme. Ceea ce este clar este ca la ora actuala se produce o separare a apelor. Exista cei care au convingeri liberale, conservatoare, crestin- democrate, libertariene, si exista si cei care au convingeri demagogico-mistice cu apeluri la religia politica a legionarismului.Este diferenta foarte clara intre a fi crestin ortodox si a fi ortodoxist politic. In istoria intelectuala, ortodoxistii politici au fost discipolii lui Nichifor Crainic. Adepti ai etnicismului si ai filetismului au fost ucenicii lui Nae Ionescu. Trebuie amintita viziunea lui Nae Ionescu asupra romanitatii exprimata in primii ani ai anilor 30 potrivit careia cine nu este roman ortodox poate fi un bun roman, dar nu poate fi roman niciodata. Aceste randuri abominabile au fost scrise de Nae Ionescu cu referire la Iuliu Maniu. Este acelasi Nae Ionescu care, cativa ani mai tarziu, scriind prefata cartii lui Mihail Sebastian - "De 2000 de ani", a intemeiat teologic antisemitismul.Cine are asemenea maestrii se afla in compania ideilor acestora. Trebuie spus foarte limpede ca intre intelectualii liberali, conservatori, libertarieni, crestin-democrati, si aceasta tabara mistico-demagogica-etnicista si ortodoxista, puntile de legatura sunt inexistente. Astfel ca lista domnului Sorin Lavric este o mistificare intelectuala.Eu nu as dori sa transformam aceasta conversatie intr-o analiza a domnului Lavric. Cred ca textul domnului Gabriel Liiceanu este mai mult decat suficient, elocvent si memorabil. Ceea ce conteaza in discutia noastra este directia intelectuala cu care domnia sa se identifica. O directia care nu are nimic in comun cu conservatorismul, o directie care se revendica de la cu totul alte valori localizabile in Interbelicul romanesc, ma refer la cele doua directii pe care tocmai le-am evocat - ortodoxismul si legionarismul.In pofida incercarilor de a se reinventa, aceste ideologii pastreaza un aer de familie pentru ca textele domnului Lavric la care ne referim sunt scrise sub influenta stilistica a acestor ideologii, au o patina usor de recunoscut. Afirmatia lui Lavric este genul de afirmatie care te transforma intr-o vedeta, dar transformarea vine cu pretul renuntarii la minimele elemente de onestitate intelectuala.Sigur, nu ma mira. Stanga radicala, foarte activa pe facebook la noi, a avut intotdeauna grija sa eticheteze in toate felurile posibile. Ultima data am fost pus pe o lista selecta de agenti de influenta ai lui Donald Trump in Romania! Este meritul activistilor progresisti de a promova stupiditatea si fanatismul in arena politica, iar acum isi au imaginea in oglinda in stupiditatea si agresivitatea dreptei radicale reprezentata de AUR. Cei care cred ca a fi conservator inseamna a fi legionar sau ortodoxist au o lectura nu doar precara, dar incompleta si distorsionata.Este lectura de dinainte de 1989, si anume, dictionarul politic editat de Editura Politica din 1975 care il definea pe conservator drept o persoana retrograda, opusa progresului, cu opinii de extrema dreapta. Dupa aceasta definitie este limpede ca de la George Washington, pana la Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, sau Roland Reagan si Margaret Thatcher , istoria gandirii liberal-conservatoare si crestin-democrate ar fi o istorie a fanatismului, obscurantismului si a prostiei.Daca pornesti de la aceste premize, oricine se declara conservator sau libertarian devine suspect. Cei care fac acest tip de interpretare unde il plaseaza pe P.P. Carp, pe Titu Maiorescu, Nicolae Steinhardt, care a fost un intelectual democrat-crestin, sau pe Mihail Farcasanu? Unde ii plaseaza pe acesti mari intelectuali romani din ultimul secol si jumatate? Evident, tipul acesta de abordare are tendinta sa simplifice, iar in lumea noasta a retelelor sociale tot ce este simplificat si vulgar devine tentant, este si usor de inteles.Iertati-ma, daca imediat dupa niste alegeri care ne-au infatisat nu doar absenteismul, dar si nelinistea cetatenilor, politicienii isi petrec saptamana in certuri, incapabili sa identifice un numitor comun, dand imaginea dezolanta a unei infruntari sterile, ma intreb ce s-ar mai putea discuta despre Revolutie romana?! Pentru ca Revolutia romana din 1989 si Dosarul Revolutiei au devenit un subiect marginal. Dosarul e permanent plimbat de la un parchet sau altul si nu se poate finaliza, la fel si cu Dosarul Mineriadei.Oamenii nu sunt atat de prosti precum le place unor influenceri sa ii descrie, oamenii observa si inteleg niste lucruri. Dupa 30 de ani ne este imposbil sa raspundem la intrebarea judiciara simpla: Cine sunt vinovatii pentru Decembrie 1989, pentru Iunie 1990? Este cumva Ion Iliescu implicat in aceste crime? Este domnul Petre Roman , vajnicul liberal recrutat de doamna Gabriela Firea la alegerile locale, implicat in aceste crime? Unul este raspunsul istoric si altul cel dat de instantele judecatoresti, si imi este teama ca acest raspuns nu va veni niciodata.Pentru ca PSD are acelasi scor de 30 de ani incoace, cu exceptia rezultatelor la europarlamentare din 2019. Acesta este scorul lui, este cel mai mare partid din Romania. Mostenitorul celui mai mare partid din Romania inainte de 1989, PCR. Aceasta este realitatea genealogiei politice, si a retelelor, a subdezvoltarii care duce de la socialismul multilateral-dezvoltat la fesenism si pesedism. A dus la domnul Rafila care se declara apoliticul salvator, dar despre care aflam ca, inainte de a fi reprezentantul Romaniei la OMS, a fost membru PSD.Cu alte cuvinte, "salvatorii" acestei tari se intampla sa fie patronati de serviciile secrete ori de PSD. E o tara fericita, iar PSD are un bazin electoral semnificativ. PSD poate fi impins in opozitie cu conditia sa existe o alternativa credibila, nu doar "Nu PSD", ci "altceva decat PSD". Reprezentantii USRPLUS, PNL si UDMR nu par sa inteleaga aceste lucruri.Cred ca riscul major al alegerilor politice care se fac acum este de a incuraja demagogia si radicalismul. Cand esti orbit de aceasta pasiune politica degradata, cum sunt politicienii nostri, nu mai vezi nimic din ceea ce de fapt ar trebui sa vezi.E o intrebare care isi cuprinde raspunsul. Vorbim despre o strategie prin care statul nu isi asuma responsabilitatea pentru erorile lui. Cine e responsabil? Eternizarea starilor exceptioanle ne scuteste de responsabilitati. Avem sau nu un stat functional? Avem sau nu parchete care ancheteaza, judecatori care judeca cu impartialitate, politisti integri si jandarmi priceputi - aceasta e intrebarea? Avem o administratie flexibila capabila sa elimine cozile din interior, doar spre a le muta in exterior?Acestea sunt intrebari, dar starile exceptionale nu pot raspunde. Apare insa domnul Raed Arafat cu ubicuitatea lui de invidiat si ne spune ca avem nu stiu cate procente. Sunt de acord , criza sanitara e importanta, dar alte discutii nu mai putem avea in aceasta tara?!Oamenii mor nu doar de COVID, dar mor si din cauza neglijentei statului avand alte boli. Ce fac cei bolnavi de diabet, de cancer, de leuciemie, cu ei ce facem? Ii aruncam peste bord, cum sugera domnul Streinu Cercel?Ceea ce statul roman practica sub pretentia umanitarismului este o politica de eugenie sociala, de darwinism social: scapa cine poate. In vreme ce cetatenii sunt impinsi sa respecte reguli care se schimba de la o zi la alta, partidele se intalnesc sa discute despre alcatuirea cabinetului. Cum sa reactioneze cetateanul care observa ca, in vreme ce prioritatea acestei tari este marasmul economic-social si psihplogic, politicienii au doar pasiunea de a-si imparti, ca la un joc de monopolly, piesele de pe tabla. Cum sa reactioneze cetateanul?!Locuiesc si eu intr-unul dintre aceste laboratoare si as dori sa se consemneze pentru viitorime - ca in "Inima de caine" a lui Bulgakov, nu m-am transformat inca in cainele proletar, dar sunt o fiinta care sufera de frig. Dupa 31 de ani de la Revolutie constatam ca o capitala europeana nu poate inca sa se incalzeasca - este un fapt de o gravitate iesita din comuna. Constatam ca infrastructura tehnologica si institutionala a capitalei noastre este intr-o stare jalnica, suprema ironie la 31 de ani de la revoluite. Degeaba sta scris in Constitutie cu patos despre dreptul la un nivel de trai decent, daca demnitatea umana este pusa in pericol de acest tip de imbecilitate crasa de administrare a acestei infrastructuri.Este o mare problema si faptul ca, daca subliniezi frigul din apartamente, esti catalogat un "nostalgic" al Gabrielei Firea. Va rog sa verificati ce am scris si va rog sa notati ca niciodata nu am un fost admirator al doamnei Firea, dar chiar avem o problema. Cred ca primarul Nicusor Dan este constient de acesta problema. Bucurestiul se afla in iarna lui 2020 dupa un mandat teribil prin consecintele sale. Primarul trebuie sa aibe curajul, pe care l-a si dovedit in anii trecuti, de a se intalni cu cetatenii si de a discuta deschis si onest despre realitatea acestor probleme. Nicusor Dan este primarul celui mai important oras al tarii si datoria sa este de incerca sa rezolve problemele. Dezastrul in care ne aflam nu poate fi viitorul capitalei noastre.