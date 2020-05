Asta ne lipsea, sa dezbatem in Parlament o maculatura simpla

Ziare.

Respectivii majoritari stiu bine ca o motiune simpla nu produce alte efecte decat dezbaterile si, ca urmare, demersul nu pare a avea alt scop decat acela de a tine ministrii de la treaba, de a-i determina sa dea explicatii, a-i ameninta, a-i infricosa, a le pune sula-n coaste doar pentru placerea unei rafuieli de tipul care pe care.Nu vreau sa ma fac avocatul diavolului, dar parca vad cum, dupa ce tot cheama ministrii in Parlament pentru explicatii, aceiasi majoritari nu se vor jena sa-i intrebe: ce ati facut voi pana acum, in timp ce noi de atata vreme muncim din greu, ascultandu-va? Ati stat degeaba?Simte si un copil ca o motiune impotriva ministrului Finantelor ar trebui sa fie intesata cu cifre, sa te impresioneze cu calcule, cu diagrame, cu abace, sa demonstreze imbatabil orice afirmatie, orice cifra, orice calcul. Cifrele ar trebui sa-l faca K.O. pe domnul Citu, nu altceva.Care cifre? De la un capat la altul, maculatura intitulata pretentios "motiune" si prezentata de PSD este o colectie de metafore perimate, figuri de stil derizorii, vorbe ditirambice, care suna toate a gol. Citesti o insiruire de fraze fara suport, fara justificare sau, asa cum zice romanul, fara nicun Dumnezeu.In opinia mea, este un sacrilegiu fata de valorile traditiei noastre literare sa pui metafore in loc de argumente si sa apreciezi derularea exercitiului financiar al ministerului pornind de la un titlu grotesc:Haida, deh! Suna dogit. Ca de butoi gol! Auzi, cine vorbeste de virus! Auzi, cine indrazneste sa-l faca pe altul infectat! Rusinica, domnule Orlando!Gandul ma duce la copilarie, cand exista obiceiul unor copii de a-i porecli pe altii. Imi vine sa zambesc aducandu-mi aminte la ce-i ducea mintea pe colegii mei, nascocind porecle: "Stiuca", "Cocoasa" si - sa vezi potriveala! - chiar "Virus".Cei porecliti i s-au plans dirigintelui, iar acesta a detensionat situatia, cu o explicatie la care merita sa reflecteze si pesedistii de astazi: o ofensa nu este un blam pentru cel ofensat. Este doar pentru cel care ofenseaza si demonstreaza astfel ca nu stie sa lupte cu altceva.Si chiar a citat cu acel prilej dintr-un clasic, al carui nume, spre rusinea mea, imi scapa:Aproape intreaga motiune, destinata sa darame un ministru, nu este decat o colectie de vorbe goale. Este cea mai buna dovada ca autorul, sau poate autorii, au vrut sa spuna ceva, dar nu aveau ce, au vrut sa nimiceasca, dar nu stiau cum.Nimic nu mi se pare mai lipsit de suport, mai vorba-n vant, decat afirmatia pe care fara indoiala au mizat autorii ca sa-si impresioneze la lacrimi auditoriul:Cu asta vreti sa ne convingeti, stimati pesedisti, ca nu sunt bine conduse finantele tarii? Cu "letal", cu "nociv", cu "maladie" si fara niciun calcul? Nu sunteti in stare sa explicati cum s-a cheltuit gresit un leu, cum s-a contabilizat ineficient vreo cheltuiala, cum a fost frustrat statul de ceva (ca pe vremurile cand Dragnea facea angajari fictive) si vreti sa scoateti vinovat un ministru, care a finantat si chiar platit toate datoriile ascunse sub pres de predecesorul Orlando?Nicio cifra serioasa nu observ in motiunea cu care cereti schimbarea ministrului. Putinele date sunt "din ochi", "din burta" si as zice chiar de nicaieri. Citez:Domnilor, cand pui o cifra si chiar o comunici Parlamentului, trebuie sa ai o baza, ceva, un calcul, o statistica, un sondaj, macar o informatie de presa. De unde a aflat PSD ca 70% din romani considera despre ministrul Finantelor ca ar fi "un dezastru"? De ce 70% si nu 69% sau 71%? Ai?Romanul de rand, cand isi spune opinia despre cineva, il evalueaza ca bun sau rau, credibil sau nu, meritoriu sau altfel. Nici macar in sondajele despre Viorica Dancila respondentii n-o gratulau cu calificativul "dezastru", desi in mintea lor poate era creditata chiar cu mai rau decat atat.Pretentia aceasta, ca 70% din romani arunca anatema dezastrului pe unii, parca anume pentru ca altii sa scrie cogeamitea motiune, sa convoace ditamai Parlamentul si sa demita un ministru care nu le cade lor bine la stomac, mi se pare cel putin cusuta cu ata alba.Asemenea gratuitati abunda insa in motiune. Ba ca, ba ca, basi caMa intreb, cum isi permite PSD sa faca atatea afirmatii grave, fara sa le probeze nici cu calcule, nici cu cifre, nici cu altfel de probe, cu nimic concret? Ne ia de prosti?M-as fi asteptat ca macar la dezbateri sa apara un pesedist mai pregatit, capabil sa explice cu calcule cele sustinute de motiune. Niciunul din ei n-a luat cuvantul pentru altceva decat ca sa reia literatura de bazar din motiune si sa adauge propriile invective la adresa ministrului, de parca n-ar fi fost destule cele de pana acum.Este greu sa retii ceva din platitudinea acuzatiilor adresate ministrului Citu. De aceea, nici nu voi vorbi de ele.Ma marginesc sa retin replica liberalului Robert Sighiartau, catre intreaga tagma proPSD:Gandesc ca motiunea va trece la votul majoritarilor de miercuri, intrucat ura poroletara e intr-adevar mare, asa cum ne-a invatat si partidul comunist.