PNL il propune, din nou, pe Bogdan Gheorghiu ca ministru al Culturii. El a fost reales deputat in alegerile parlamentare din decembrie 2020

Studiile lui Bogdan Gheorghiu

Membru in PNL din 2016

Bogdan Gheorghiu s-a nascut la 1 iulie 1975.A absolvit Facultatea de compozitie, muzicologie, pedagogie muzicala si teatru, specializarea universitara Actorie, din cadrul Universitatii de Arte "George Enescu" din Iasi, precum si Facultatea de Arte, specializarea universitara Actorie, din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti, conform www.cdep.ro.In 1999 a pus bazele Teatrului Dramatic "Bucovina", proiect propriu, initiat dupa absolvirea Facultatii de Arte din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti. A fost realizator de emisiuni la postul tv Tele7ABC (iun.-sept. 2000) si realizator de emisiuni in cadrul postului Radio AS Suceava (2000-2007).A fost manager al postului Radio Gold Radauti (2004-2006), manager al postului TV Radauti (2005-2006), realizator, director de programe, manager si proprietar al Bucovina TV (2007-2014). A fost inspector de specialitate in cadrul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Suceava (2001-2003). Intre 2002-2003 a infiintat o firma de productie pentru realizarea unor programe de televiziune, obiectivul principal fiind realizarea de programe TV axate pe zona Moldovei pentru televiziuni regionale si nationale. In 2014 se retrage din televiziune. In perioada 2012-2016 a fost presedinte al "Asociatiei Televiziunilor Locale si Regionale", potrivit sursei citate.In ianuarie 2016 s-a inscris in Partidului National Liberal (PNL).La alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 a candidat pe listele PNL pentru un loc in Camera Deputatilor si fost ales in circumscriptia electorala nr. 35 Suceava, fiind validat in functie la 21 decembrie 2016. In legislatura 2016-2020 a fost membru al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor.Incepand din noiembrie 2019 a detinut functia de ministru al Culturii in Guvernul condus de Ludovic Orban La alegerile legislative din 6 decembrie 2020 a fost reales deputat in circumscriptia electorala nr. 35 Suceava.