Camera Deputatilor: Nu beneficiaza de pensie de serviciu persoanele condamnate definitiv pentru infractiuni contra umanitatii

"Nu beneficiaza de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii.Aceste persoane beneficiaza de pensie in sistemul public, in conditiile legii.In cazul condamnarii definitive a unui pensionar militar pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat, informatii de natura sa conduca la incetarea pensiei", se arata in proiect.Proiectul de lege a fost initiat de deputatul PNL , Florin Roman, a fost adoptat de Senat , iar miercuri urma sa intre la votul final in plenul Camerei Deputatilor.