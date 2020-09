UPDATE Camera Deputatilor: Romanii din diaspora vor putea sa voteze la parlamentare timp de doua zile

Au votat "pentru" 160 de deputati, 10 au fost "impotriva", iar 5 s-au abtinut.Amendamentul a fost respins in Comisia juridica a Camerei. El a fost propus de USR si a fost sustinut la vot si de PSD si PNL Liderul grupului parlamentar USR, Catalin Drula, a sustinut la dezbaterile din plen ca acest amendament are scopul de a extinde perioada de vot in diaspora la doua zile, sambata si duminica."Aceasta s-a aplicat si la alegerile prezidentiale, la alegerile europarlamentare, iar, mai ales in context de pandemie, pentru a nu se forma cozi, pentru a creste sansele ca autoritatile acestor state sa dea aceste aprobari, credem ca este necesar sa avem aceasta perioada de doua zile, nu chiar trei ca la prezidentiale. Am mers pe doua zile, speram ca veti fi de acord macar cu doua zile", a spus Drula.Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a mentionat, la randul sau, ca de fiecare data, in campanie electorala, atat USR cat si PNL isi amintesc de diaspora."Acum cateva luni, inainte de sarbatorile pascale, atunci cand veneau acesti romani din diaspora acasa, Guvernul liberal, dar si cei de la USR nu au fost capabili sa le asigure intrarea decenta in tara, in conditii de siguranta, astfel s-a raspandit acest virus blestemat pe intreaga suprafata a Romaniei. Acum, in campanie electorala, e nevoie de diaspora. Hai sa va spun datele oficiale, pentru ca ati comparat aceste alegeri cu cele prezidentiale si europarlamentare, au un specific aparte acestea si sunt niste proceduri aparte, speciale.Pana in acest moment, 1.800 de cetateni romani din diaspora s-au inscris pentru a participa la votul din decembrie. Se tripleaza, se mareste de patru ori numarul. E nevoie de doua zile ca acestia sa voteze? Sau doar incercati sa ii pacaliti amagindu-i, spunandu-le ca va luptati pentru drepturile lor. (...) Dincolo de asta, pozitia PSD este urmatoarea: desi nu e nevoie sa avem 2 zile, pentru a nu va reactiva, a incerca sa dezinformati in continuare ca ne opunem nu stiu caror voturi din diaspora vom vota amendamentul acesta si vom asigura cele 2 zile", a aratat Simonis.