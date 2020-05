Cat de constitutional este sa-ti aprobi singur propriile privilegii

Nu putem trece cu vederea faptul ca toti magistratii de toate rangurile sunt sau vor fi beneficiari de pensii speciale.

echitate

Caprele domnului Vosganian

Cum poti sa nu construiesti douasprezece spitale

Iesim din cercul vicios sau taiem nodul gordian?

Cu aceeasi majoritate si cu aceeasi Constitutie, ne vom invarti mult si bine in cercul vicios

Ziare.

com

Si totusi cele mai mari salarii, cele mai mari indemnizatii si cele mai deosebite privilegii ale demnitarilor nostri au fost totdeauna aprobate de ei insisi, nu de altii, iar eventualele propuneri de a mai reduce din ele, dupa ce ajunsesera prea cu ochi si cu sprancene, tot de ei au fost respinse.N-as vrea sa fiu profet mincinos dar pun pariu ca nu are sanse de izbanda nici noua initiativa legislativa pregatita de un partid politic, pentru impozitarea pensiilor speciale, a caror desfiintare tocmai a fost respinsa de magistratii CCR.S-ar putea ca in prima faza legea nou propusa sa fie votata, ca sa para ca alesii poporului sunt alaturi de popor, nu-i exclus chiar sa se aprobe, sa se promulge, ba poate sa se publice si in Monitorul Oficial. Dar totul ajunge iarasi la CCR, prin Avocatul Poporului si prin ICCJ.Ce credeti, se va dovedi constitutionala sau nu legea care impoziteaza veniturile celor chemati sa se pronunte asupra impozitarii propriilor lor venituri, respectiv cat este ea de legala?A propos, stiti ce pensie are presedintele CCR, conform propriei sale Declaratii de venit, inregistrata cu nr. 53 din 26 iunie 2019? Are 322.220 pensie, plus o indemnizatie aferenta pensiei (ce-i drept, prezentata cam ilizibil, fiind scrisa de mana) de 74.424 lei, plus pensia sotiei 22.844, in total 419.488 lei numai din pensii.Dar familia Dorneanu nu primeste numai pensii. Domnul Valer Dorneanu mai declara si o indemnizatie de 289.159 lei pentru prestatia domniei sale la Curtea Constituitonala, plus inca 16.250 lei diferente salariale si inca 20.852 lei, salariu de profesor universitar. Una peste alta, familia Dorneanu incasa la data depunerii declaratiei un venit de fix 745.749 lei.Bag de seama ca, pana sa ajunga la Curtea Cosntitutionala, domnul Dorneanu era social-democrat get beget, iar inainte de asta fusese comunist, la fel de beget. Fara indoiala stie ca atat comunistii, cat si social-democratii vorbesc non stop de. Ce fel de echitate este insa asta, cand o singura familie incaseaza intr-un singur an cat pretul a trei apartamente, in timp ce omul de rand plateste rate toata viata la banca, pentru unul singur?Si, iarasi, ce echitate este asta, cand unui magistrat, unui deputat sau altui demnitar de rang inalt ii acorda legea categorie speciala la pensie, ceva la care sta matu-n coada, in timp ce unui chirurg care salveaza vieti, care opereaza pe cord deschis, care face transplant de rinichi sau chiar unui cercetator care ar putea descoperi, eventual, vaccinul anti-COVID-19 nu-i acorda nimic altceva, decat dreptul de a se bucura de principiul contributivitatii?Recent, CCR a respins ca neconstitutionala Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, care privea, in principal, eliminarea pensiilor speciale unor inalti demnitari. Avea oare sanse Legea sa treaca in cele din urma? Adica avea sanse ca respectivii beneficiari ai pensiilor speciale sa-si aprobe singuri eliminarea propriilor pensii?Hai, ca-i buna! Cine-si bate singur cuie in talpa? Cu toate acestea, Legea cu pricina a trecut usor prin Camera Deputatilor. Proiectul de Lege a fost aprobat cu o majoritate larga, de 247 voturi pentru, 21 abtineri si niciun vot contra.Unul dintre cei care nu au votat, aldistul Varujan Vosganian, a si explicat de ce se abtine:Conditia sine qua non a domnului Vosganian: sa moara si capra vecinului, altfel nu votez! Sa moara toate caprele din Europa, fie ele ale naibii de capre, sa cada asasinate de Rares Bogdan si Dacian Ciolos, fara alt scop decat numai acela de a salva pensia speciala a lui Vosganian si a inca vreo 9.000 de vosganieni! Marturisesc, stiam multe de domnul Vosganian, unele bune, altele rele, dar nu l-am crezut si capricid.Daca nu mor caprele europenilor, domnul in cauza nu voteaza legea si atunci - spera dansul - va salva cei circa 9.000 de beneficiari in cauza, pentru care statul are de plata peste un miliard de lei, din banii publici, adica ai nostri.Imi aduc aminte in ce bascalie s-a dezbatut proiectul de lege. Seful grupului parlamentar pesedist, Alfred Simonis, ajunsese sa sustina PNL, declarand cu naduf(sic!), iar premierul Orban parea ca vorbeste cu convingere cand spunea caSi unul, si altul, stiau ca legea va cadea la CCR, dar o sustineau. Pentru ce? Ca sa vada telespectatorii ca ei tin cu echitatea si cu bunul simt, dar rspectivul bun simt va cadea la CCR, dupa ce legea va fi contestata de Inalta Curte de Casatie si Jutitie si de Avocatul Poporului.Se putea altfel? Despre fostul Avocat al Poporului, Victor Ciorbea, presa scria la data pensionarii ca asteapta o pensie rotunda de 360.000 lei si ma indoiesc ca asta provine numai din principiul contributivitatii.Fireste, nu este vorba numai de Ciorbea sau de Dorneanu. Cum spuneam, este in joc peste un miliard de lei. Dupa unele calcule, cu asemenea bani construiesti intr-un sigur an trei spitale regionale, cu un total de 3.000 paturi. Intr-un mandat de 4 ani, construiesti 12 spitale, cu 12.000 paturi. Dar noi nu vrem paturi si spitale, in plina pandemie, vrem numai pensii speciale. Nu avem incotro, intrucat asa este constitutional.Cine sunt cei vreo 9.000 beneficiari ai pensiilor speciale? Ca sa ma exprim metaforic as zice ca mai toti muncitori cu pixul si niciunul muncitor cu bisturiul. Caci iata pe cine vom fi noi nevoiti sa-i ducem in carca, atunci cand ei vor parasi pretiosul pix, ca sa treaca la binemeritata odihna:Am toata stima pentru aceste categorii de profesionisti, le apreciez talentul si daruirea, dar nu inteleg de ce unul dintre acestia trebuie s-o duca mai bine la batranete decat chirurgul salvator de vieti despre care vorbeam, decat eventualul inventator al unui vaccin, decat un mare maestru al baghetei sau al penelului si decat alte personalitati.Am ajuns rau daca, intr-un moment delicat, presedintele statului abia a reusit sa rasplateasca medicii, care isi risca viata in lupta cu virusul, cu un bonus de 500 euro pe luna, in timp ce distinsul domn Dorneanu, care nu risca nimic si nici nu este inca pensionar, incaseaza de vreo suta de ori mai mult decat atata, in fiecare luna si in afara de leafa.Ne inchidem intr-un cerc vicios. Toata lumea vede disproportia dintre veniturile unui pensionar de rand pe de o parte si veniturile unor privilegiati pe de alta parte, dar nimeni nu poate repara nimic, intrucat numai privilegiatii insisi isi pot aproba sau anula propriile prvilegii.Cum iesim din cercul vicios? Niciodata, daca ne invartim tot in el. Nu cercul vicios este solutia, ci nodul gordian. Cineva trebuie sa-l taie. Dar piramida ierarhica a fost constuita toxic de niste majoritati toxice astfel incat, atunci cand ne invartim in cerc, sa nu poata taia cineva nodul.Ca urmare, nici nu-l vom taia vreodata cu majoritatea toxica pe care o avem si chiar cu Constitutia pe care o interpreteaza acest CCR. Ne trebuie sigur alta majoritate si, indraznesc sa spun alt CCR, chiar alta Constitutie. Sau, eventual, aceeasi Constitutie, revizuita.Revizuita, cum? Exact asa cum a cerut poporul la referendumul din mai 2019 si cu alta, mai veche: cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, cu interzicerea adoptarii ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala, cu un Parlament format dintr-o singura Camera si cu numai 300 de parlamentari. Eventual si cu alte modifcari propuse de noua majoritate.Printre acestea, mi se pare de mare importanta o prevedere gandita in asa fel, incat nimeni sa nu-si mai poata vota sau aproba singur propriile sale privilegii.