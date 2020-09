Zi importanta in Parlament. Plenul reunit dezbate si voteaza rectificarea bugetara. Cresterea pensiilor, unul din subiectele fierbinti

Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificat sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei. Ludovic Orban a precizat ca vor avea loc negocieri in Legislativ, astfel incat rectificarea bugetara sa fie retrimisa la comisii. In caz contrar, Guvernul va ataca la CCR proiectele de lege, a adaugat premierul.Raportul de admitere cu amendamente al comisiilor reunite pentru buget a fost adoptat cu 20 de voturi "pentru" si un vot impotriva care a apartinut deputatului USR Claudiu Nasui.Potrivit liderului deputatilor PNL Florin Roman "PNL, USR, UDMR , Pro Romania si minoritati nationale" au boicotat sedinta comisiilor reunite pentru buget prin neparticipare.Un alt amendament al PSD adoptat in sedinta comisiile reunite pentru buget este cel prin care au fost crescute sumele repartizate unitatilor administrativ teritoriale cu un miliard de lei. De asemenena, pentru municipiile resedinta de judet este alocata suplimentar suna de 500 milioane lei, care va fi repartizat egal autoritatilor locale, fara a se tine cont de culoarea politica.O alta modificare abroga articolul 43 care prevedea cresterea salariilor cadrelor didactice de anul viitor. Prin urmare, salariile profesorilor vor fi majorate din acest an, asa cum este prevazut de lege.A fost majorat si bugetul Camerei Deputatilor cu 5.635 milioane lei, dupa cum urmeaza: "In bugetul Camerei Deputatilor - sume alocate din bugetul de stat - se majoreaza creditele bugetare si de angajament astfel: 3.000 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii si 2.635 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare".Suma de 67 milioane lei a fost alocata suplimentar pentru Ministerul Agriculturi, in scopul finantarii Programului de realizare a Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor."Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa suplimenteze cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare, Cap.80.01 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca, Titlul 55 - Alte transferuri, Art.01 alin.05 - Programul de realizare a Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, prin diminuarea cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare de la Cap.83.01 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare, Titlul 80 - Imprumuturi, Art.30 - Alte Imprumuturi", conform amendamentului adoptat si propus de grupul parlamentar al PSD.Un alt amendament al PSD adoptat de comisii a fost cel prin care este suplimentat bugetul Ministerului Economiei cu 400 milioane lei, pentru programul Start Up Nation.De asemenea, a fost suplimentat bugetul Secretariatului General al Guvernului cu 20 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului "pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, in scopul sprijinirii financiare a Administratiei Patriarhale, in vederea continuarii lucrarilor de construire a Ansamblului Catedralei Mantuirii Neamului", printr-un amendat tot al grupului parlamentar al PSD.O alta modificare propusa de PSD arata ca "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE, pentru sfarsitul anului 2020, este de 40% din Produsul Intern Brut".