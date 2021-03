Florin Citu, despre banii alocati ajutoarelor sociale: "Avem grija si de cei care au avut mai putin noroc in viata"

"Nu am putut sa nu remarc cum si-au motivat votul socialistii de la PSD . Nu au spus adevaratul motiv al supararii, ca i-am taiat de la buget si nu mai pot sa fure. In 2021 avem cu 10 miliarde mai multe venituri decat in 2020 si cu 20 de miliarde mai mult decat in 2019. 89 de miliarde de lei se duc catre asistenta sociala.87 de miliarde pentru pensii, mai mult cu 7,7 miliarde pentru ca au crescut pensiile si in 2021. 1,64 miliarde de lei pentru ajutoare sociale. Avem grija si de cei care au avut mai putin noroc in viata. Bugetul asigurarilor pentru somaj, 3,38 miliarde, 1,38 miliarde pentru fondul de garantare. Dezmatul fiscal pe care l-ati facut ne-a dus la acest deficit.Noi facem toate aceste lucruri, platim mai mult, si pensii si salarii, fara sa crestem taxe asa cum ati facut voi in 3 ani de zile. V-am aratat cum se face anul trecut, va aratam cum se face in urmatorii ani. Luati notite", a transmis premierul Florin Citu, potrivit Digi 24 Potrivit sursei citate, parlamentarii PSD i-au reprosat premierului ca "a taiat" bani de la copii, pensionari, studenti si de la ajutorul de deces."I-ati permis lui Catu sa ia bani de la copii, de la elevi, de la studenti, de la pensionari, nu ii mai permiteti macar sa ia bani de pe morti. De la ajutorul de deces v-ati gandit sa faceti economie? (...) Va bateti joc de pensionari. Dupa ce ca au pensiile mici nu le mai faceti nici macar indexarea", a sustinut deputatul PSD, Marius Budai , fost ministru al Muncii.Marti, deputatii si senatorii vor incheia dezbaterile si pe legea asigurarilor sociale de stat, urmand ca dupa vot cele doua legi, bugetul pentru 2021 si legea asigurarilor sociale, sa mearga la promulgare, daca nu vor fi contestate de opozitie la Curtea Constitutionala.