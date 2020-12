Prahova: Ministrul Justitiei, un condamnat penal scapat de sentinta in urma actiunilor PSD vizand justitia si un apropiat al lui Mircea Cosma, colegi in viitorul Parlament

Conform calculelor partidelor, PSD si PNL au obtinut, in urma scrutinului de duminica, acelasi numar de parlamentari - cate patru deputati si cate doi senatori - desi PSD a castigat alegerile in acest judet.Lista liberalilor care vor reprezenta Prahova in noul legislativ este formata in majoritate de lideri - pe plan national sau local - ai fostului PD-L. Iar din sase parlamentari liberali, doar trei sunt prahoveni.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , va fi deputat de Prahova, dupa ce organizatia liberala din acest judet i-a oferit primul loc pe lista de candidati la scrutinul de duminica.Predoiu, de profesie avocat, a mai detinut functia de ministru al Justitiei in guvernele conduse de Calin Popescu Tariceanu Emil Boc si Mihai Razvan Ungureanu si a fost, interimar, premier si ministru al Afacerilor Externe. In 6 decembrie el a votat la Ploiesti sustinand ca si-a exprimat votul "cu gandul la prahoveni". In campania electorala, Predoiu a postat pe Facebook o fotografie cu mesajul "sedinta de campanie despre proiecte guvernamentale si parlamentare pentru dezvoltarea judetului Prahova", fotografie in care apar mai multi candidati ai PNL Prahova si presedintele filialei judetene, Iulian Dumitrescu, care detine si functia de presedinte a Consiliului Judetean Prahova. Imaginea a starnit dispute politice, intrucat a fost realizata in biroul presedintelui CJ Prahova din institutie, acesta fiind acuzat ca in loc sa lucreze, face sedinte de campanie la nici doua luni de cand a fost ales.Deputat de Prahova va fi si George Ionescu . Fost om de afaceri, Ionescu si-a inceput cariera politica in PSD si incepe al treilea mandat de deputat.Actualul ministru al Justitiei va imparti decizia politica si pe cea privind adoptarea de acte normative cu un condamnat penal pentru trafic de influenta, a carui sentinta a fost anulata in baza deciziei CCR referitoare la neconstituirea de catre Instanta suprema a completurilor specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie. Fost presedinte al PNL Prahova si fost deputat, Mircea Rosca se intoarce in Parlament dupa ce a reusit sa obtina anularea condamnarii pentru trafic de influenta, iar dosarul in care a fost trimis in fata instantei de catre DNA se rejudeca de la zero.La redistribuire poate primi un nou mandat de deputat, tot din partea PNL, si actualul deputat Razvan Prisca. Venit din Arad pentru a candida pe lista de la Prahova in urma cu patru ani, Prisca, de profesie avocat, este unul dintre cei pe care partidul ii trimite in emisiunile televizate pentru a prezenta punctele de vedere ale liberalilor in comunicarea publica. Paradoxal insa, in Parlament, Razvan Prisca a vorbit, conform datelor furnizate de site-ul Camerei Deputatilor, fix 8 minute si 8 secunde in cei patru ani ai mandatului care se incheie. Iar jumatate din acest timp l-a folosit pentru a se adresa lui Carmen Dan , la o luna de la protestul din 10 August 2018, din Piata Victoriei. Printre altele, parlamentarul liberal ii transmitea ministrului Afacerilor Interne de la acea vreme: "Ce nu inteleg, totusi, e ce vorbiti dumneavoastra cu domnul Dragnea, cand vorbiti". Prisca a avut, in Parlament, inclusiv interventii de o secunda, in care a spus doar "pentru" la votul unui proiect de act normativ.Prima pe lista pentru Senat a PNL, Roberta Anastase incepe, la nici 45 de ani, al patrulea mandat de parlamentar. Ea a fost, incepand cu 2008, deputat, iar intre 2008 si iulie 2012 a detinut functia de presedinte al Camere Deputatilor. In aceasta calitate, Anastase s-a aflat in centrul unui scandal in anul 2010, cand a fost acuzata ca a numarat peste 170 de optiuni la votul privind o lege a pensiilor, desi in sala se aflau putin peste o suta de persoane. La acel moment pe numele lui Anastase a fost depusa o plangere penala, iar la mai putin de un an Ministerul Public anunta ca s-a decis neinceperea urmaririi penale in acel caz.Al doilea senator PNL de Prahova va fi Alexandru Nazare , fost membru PD-L. Nazare a fost ministru al Transporturilor, pentru o scurta perioada, in guvernul condus de Mihai Razvan Ungureanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si in Ministerul Finantelor Publice in perioada 2010 - 2012. Nascut in Onesti, fost deputat de Braila, Nazare si-a gasit un loc considerat eligibil pe listele PNL Prahova, el obtinand mandatul, conform calculelor partidelor, dupa redistribuirea voturilor.Dupa ce a pierdut alegerile locale in favoarea PNL, PSD redevine primul partid in preferintele electoratului prahovean la parlamentarele din 6 decembrie. Patru dintre cei sase viitori parlamentari de Prahova ai PSD sunt parlamentari in functie.Nou intrat in Parlament va fi presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader. Cunoscut drept un apropiat al familiei fostului lider local Mircea Cosma, Toader si-a inceput ascensiunea politica dupa ce au inceput problemele legate de dosare penale ale lui Cosma si ale fiului acestuia, Vlad Cosma. Astfel, intr-un timp scurt, tanarul Bogdan Toader a ajuns, la nici 40 de ani, presedinte al PSD Prahova si al Consiliului Judetean Prahova. La alegerile locale din 27 septembrie a pierdut cursa pentru un nou mandat la sefia Consiliului Judetean, alegand ca deschida lista de candidati pentru Camera Deputatilor.Deputat din partea PSD Prahova va fi si fostul judecator al CCR Simona Maya Teodoroiu, fost secretar de stat, agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul MAE. Teodoroiu a fost numita in aceasta functie de catre fostul premier Viorica Dancila si a fost revocata prin decizie a succesorului acesteia, Ludovic Orban . Fara a avea vreo legatura cu politica locala, Teodoroiu a primit un loc eligibil pe lista de la Prahova.Tot nou intrata in PSD, Gratiela Gavrilescu , fost ministru al Mediului in guvernele PSD- ALDE , a reusit si ea sa obtina un nou mandat de parlamentar, al patrulea. Ea a intrat in Camera Deputatilor in decembrie 2007, iar incepand cu 2008 a avut trei mandate de deputat complete, urmand a-l incepe pe al patrulea sub sigla unui nou partid. Gavrilescu a trecut prin PUR, PNL, ALDE, Forta Nationala, PPU-SL, iar in perioada dintre alegerile locale si cele parlamentare s-a inscris in PSD si a obtinut un loc eligibil pe lista de candidati. Surse politice afirma ca Gavrilescu ar fi fost sustinuta de conducerea centrala a partidului, spre nemultumirea unora dintre membrii vechi ai PSD Prahova.Deputatul in functie Rodica Paraschiv, fost functionar public in Consiliul Judetean Prahova, fost subprefect si fost prefect de Prahova, obtine al doilea mandat din partea PSD. In cei patru ani in care a fost deputat, Paraschiv a vorbit in Parlament mai putin de 50 de minute, a depus patru declaratii politice in scris, doua interpelari si o intrebare.Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Radu Oprea incepe al doilea mandat de parlamentar. Fost prefect al judetului, dar si fost om de afaceri cu activitati in diverse domenii, Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala, dar completul de judecata de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat mai multe nereguli in rechizitoriu."O instanta a Romaniei, camera preliminara a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a pronuntat, a considerat ca eu nu trebuie sa fiu trimis in judecata. Rechizitoriul a fost anulat ca nelegal" declara Oprea, in 2018, pentru News.ro.Deputatul PSD Laura Moagher-Fulgeanu va fi si ea senator din partea PSD Prahova. Moagher-Fulgeanu s-a inceput cariera politica pe vremea cand era foarte tanara, ea activand in Partidul Noua Generatie, fondat de George Becali.Ea a atras atentia prin faptul ca in CV-ul completat pentru site-ul Camerei Deputatilor nu a trecut numele universitatii pe care a absolvit-o, precizand doar ca a terminat facultatea de drept la zi si nu a trecut nici numele firmelor private pentru care a lucrat, in schimb descrie pe larg, activitatea pe care a prestat-o atunci cand s-a angajat la Primaria Ploiesti.Tot ea a promovat, ca deputat, o lege care prevede includerea Ploiestiului si a comunelor limitrofe pe lista zonelor afectate de poluare pentru care varsta de pensionare este redusa cu doi ani. In perioada premergatoare alegerilor parlamentare, Moagher-Fulgeanu s-a facut remarcata prin faptul ca a mers in teritoriu pentru a distribui masti faciale, deputata facand acest gest in conditiile in care ea insasi purta masca de protectie lasata sub barba, fara a a avea acoperite nici nasul, nici gura.USR - PLUS urmeaza sa trimita in Parlament, din partea judetului Prahova, doi deputati si un senator.Primul pe lista de candidati pentru Camera Deputatilor a fost, din partea PLUS, Andrei Razvan Lupu, absolvent de Drept si SNSPA, doctorand in domeniul dreptului constitutional european, cadru didactic al Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, unde preda drept constitutional. A intrat in politica recent, locuieste in Bucuresti si a candidat pe primul loc in Prahova pentru Camera Deputatilor in conditiile in care algoritmul USR-PLUS a stabilit ca in acest judet PLUS va avea primul loc pe lista pentru camera inferioara a Parlamentului.Al doilea deputat USR de Prahova va fi presedintele filialei judetene, Mihai Politeanu.Politeanu conduce o filiala care s-a remarcat, la un moment dat, prin critici aduse PNL, dupa care, la alegerile locale, USR Prahova a facut alianta cu PNL pentru presedintia Consiliului Judetean Prahova, cele doua formatiuni avand liste comune de candidati, iar USR renuntand la a avea candidat pentru presedintia CJ Prahova. Dupa alegerile locale, atacurile USR la adresa PNL Prahova au fost reluate. Mihai Politeanu a reactionat dur dupa o emisiune televizata a liberalului Mircea Rosca, liderul USR sustinand ca unii liberali "ataca USR pe motive religioase, in timp ce ei umbla cu o Cruce in stanga, in timp ce cu dreapta fura" si numindu-l pe fostul presedinte al PNL Prahova "penalul, MIRCEA ROSCA, alt HOT care face parada non-stop de Biblie".Senator din partea USR-PLUS in Prahova va fi Aurel Oprinoiu, manager in cadrul unei mari companii de prelucrare a tutunului. El a candidat la alegerile parlamentare si in urma cu patru ani, fara a obtine un mandat, iar la alegerile locale din 27 septembrie a fost candidat pentru primaria Targsoru Vechi. Oprinoiu are 48 de ani si este de profesie economist.Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR ) a obtinut un mandat de deputat in judetul Prahova. Acesta va fi Adrian George Axinia. Potrivit newsweek.ro, Axinia a raportat in declaratia de avere un venit de 3000 mediu de lei lunar si este partener de afaceri cu Daniela Luciana Axinia, care are mai multe firme, la una dintre ele fiind angajat si co-presedintele AUR, George Simion Alegerile parlamentare din 6 decembrie scot de pe scena politica pe unii politicieni cu state vechi in Prahova. Este cazul senatorului in functie Emanoil Savin care a semnat, dar nu a votat motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, iar apoi a votat investirea Guvernului Orban si caderea aceluiasi guvern prin motiune de cenzura. Savin, care a fost timp de trei mandate primar al statiunii Busteni de pe Valea Prahovei, a candidat pentru Camera Deputatilor pe listele Partidului Ecologist Roman, insa formatiunea sa nu a reusit sa obtin nici 2% din voturile prahovenilor care au mers la urne.