Colegul de facultate al lui Allen Coliban, despre neadevarul din CV-ul noului primar de Brasov: "Am fost norocos, mie nu mi-a murit tatal in anul 5"

Mesajul face referire la scandalul starnit de neconcordanta din CV-ul primarului Coliban , reclamata de cadre didactice de la facultatea pe care a urmat-o. Coliban a mentionat in CV-ul pe care l-a folosit in campania electorala ca este absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti, in conditiile in care n-a sustinut lucrarea de licenta.Redam, mai jos, mesajul lui Cornel Zainea:AllenE prietenul meu.Avem multe lucruri in comun, dar printre altele, am fost amandoi studenti la Facultatea de Automatica si Calculatoare. El a fost suficient de bun sa intre la Calculatoare. Eu pentru Automatica. Facultatea ne-a adus pe amandoi in fata a nenumarate povesti de viata care ne-au testat moralitatea si ne-au facut mai buni, Allen mereu mai bun decat mine. Nicolae Valeriu Ciolan mi-a zis odata ca sunt obsedat sa termin lucrurile pe care le incep. Am luat examenul de DCE2 (Dispozitive si Circuite Electronice) din prima, DCE1 la a doua strigare, SCD (Structura Circuitelor Digitale) la 3-a incercare. Am terminat facultatea dupa ce m-am dat cu capul de toti peretii la niste materii imposibile. Regulamentar, in 5 ani, desi statistic cam 30% dintre studenti reuseau asta. Dar am fost norocos, mie nu mi-a murit tatal in anul 5 si n-am avut de ingrijit o bunica bolnava grav, cum a avut Allen.Dupa ce Allen si-a trecut in CV facultatea de Automatica si Calculatoare pe care nu o absolvise, si-a cerut scuze public, aproape plangand. Dupa ce am vazut inregistrarea, am fost neom vreo 2 zile. Nu stiu daca ati mai vazut politician in Romania facand asa ceva. Din povestea asta cel mai mult vor avea de castigat oamenii care l-au votat. Pentru ca va munci ca disperatul sa se revanseze, el, un om care munceste la cote pe care le-am vazut la foarte putini oameni pana acum.Am invatat multe de la Allen. Iar zilele astea am invatat ca atunci cand gresesti, iti ceri scuze si apoi muncesti sa te revansezi, nu renunti.