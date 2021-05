Contestatia depusa de deputatul AUR Dan Tanasa impotriva unei sanctiuni disciplinare, dezbatuta intr-o sedinta secreta a Camerei Deputatilor

Biroul permanent a decis, saptamana trecuta, ca pe parcursul sedintei secrete a Camerei Deputatilor va fi restrictionat accesul presei in sala plenului, precum si accesul altor persoane, in afara de deputati si personalul din cadrul secretariatului general. Sedinta va fi inregistrata prin mijloace audio-video si nu va putea fi transmisa altor persoane sau institutii. Votul va fi unul secret, pe buletine, iar daca este admisa contestatia lui Dan Tanasa, atunci va fi anulata decizia Camerei prin care deputatul AUR a fost sanctionat.Pe 26 aprilie, Conducerea Camerei a luat act de o contestatie depusa de Dan Tanasa privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare, in urma primirii raportului asupra sesizarii depuse de deputatii USR PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean, prin care Comisia juridica a Camerei a hotarat sanctionarea cu avertisment scris a deputatului AUR.Tanasa a sustinut, in contestatia depusa la Biroul permanent, ca atat raportul in baza caruia a fost adoptata decizia, precum si intreaga procedura "au fost viciate". El a argumentat ca a fost incalcat caracterul secret al sedintei, cu lipsa procedurii prealabile de stabilire a gravitatii abaterii, asa cum prevede Regulamentul Camerei, modul in care a avut loc procedura de vot, precum si cu faptul ca raportul "este rezultatul arbitrariului si subiectivismului".Pe 7 aprilie, Biroul permanent a decis sanctionarea cu avertisment scris a deputatului AUR Dan Tanasa, dupa ce acesta a adresat cuvinte si expresii injurioase la adresa unor parlamentari USR PLUS."Dan Tanasa a adus in Parlament direct cuvintele folosite de nazisti si nu poate ramane nesanctionat. Comisia juridica va inainta Biroului permanent, care are competenta de a lua decizia, propunerea pentru cea mai aspra sanctiune prevazuta de statutul parlamentarilor si de regulamentele camerelor - avertisment scris. E prea putin, dar e sanctiunea maxima prevazuta de legea in vigoare. Probabil atunci cand s-au intocmit statutul si regulamentele nu s-a prevazut intrarea in Parlament a unor astfel de persoane rudimentare", a afirmat atunci pentru News.ro deputatul USR PLUS Silviu Dehelean, unul dintre initiatorii sesizarii.