Proiectul care vizeaza stabilirea datei alegerilor parlamentare, pe ordinea de zi a Senatului

Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a afirmat luni ca saptamana aceasta Senatul va incerca din nou sa voteze proiectul de lege prin care Legislativul decide data alegerilor generale si nu Executivul.Senatul nu a avut cvorum martea trecuta sa discute proiectul, iar Biroul permanent nu a intrunit prezenta necesara de sedinta pentru a schimba secretarul conducerii forului legislativ Ion Ganea, exclus din PSD dupa ce a boicotat intrunirile.Presedintele Senatului Robert Cazanciuc a anuntat pe 3 noiembrie ca din totalul necesar de 68 de senatori si-au inregistrat prezenta doar 62, prin urmare nu a fost intrunit cvorumul necesar de sedinta. Plenul avea pe ordinea de zi incetarea statutului de membru si secretar al Biroului permanent al forului legislativ a lui Ion Ganea, exclus din PSD dupa ce a boicotat alaturi de PNL si USR sedintele conducerii Senatului in care trebuia sa aprobe trimiterea la comisia juridica a proiectului de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis catre Legislativ.Pe ordinea de zi a plenului de martea trecuta al Senatului era inscris proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a statutului de membru al Biroului permanent si secretar al Senatului a lui Ion Ganea, precum si alegerea unor membri ai Biroului permanent al forului legislativ.Senatoarea PNL Alina Gorghiu , membru in Biroul permanent a declarat la inceputul saptamanii trecute, pentru News.ro, ca seful forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat un plen pentru ziua de marti, fara a exista o ordine de zi aprobata in prealabil in Biroul Permanent, sedinta care nu a fost tinuta din nou luni din cauza lipsei de cvorum. Ea a adaugat ca PNL va apela la toate parghiile legale, inclusiv sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la aceasta decizie neregulamentara a social-democratului.Liberalii vor analiza "si in ce masura comportamentul lui Cazanciuc se incadreaza la abuz in serviciu, pentru ca asa pare", a mai spus Gorghiu.