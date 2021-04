Cine este deputatul "Tiktok" care tine lectii de politica online. Secretul pe care l-a dezvaluit urmaritorilor

"Aici este locul unde deputatii fac prezenta. Vin, isi baga cartela inauntru, iar mai apoi o sa apara in sala ca sunt prezenti. Dupa ce au semnat aici prezenta se duc pe aceasta usa si merg in plenul Camerei Deputatilor. Iar cel mai important lucru este ca atunci cand ies sunt trasi la raspundere, pentru ca presa ii asteapta aici, chiar in spatele nostru", a transmis Havarneanu intr-un video.Intr-un alt clip, deputatul le spune internautilor ca Parlamentul are liftiere."Acum suntem la Camera Deputatilor si va spunem un secret. Avem liftiere, noi nu putem sa apasam singuri pe buton. Este o persoana angajata care sta toata ziua si apasa pe buton sus sau jos.", a transmis deputatul.Filip Havarneanu explica in unele clipuri care este parcursul unui proiect legislativ si modalitatile de vot, dar le arata si imagini cu privelistea din Casa Poporului."Sunt Filip, sunt deputatul tau si urmareste-ma sa vezi mai multe", le transmite tanarul parlamentar urmaritorilor la finalul clipurilor.Filip Havarneanu a intrat in Parlament la 27 de ani si este presedintele USR Iasi din 2019. Potrivit CV-ului, inainte a fost consilier parlamentar si Brand Manager la o companie din Iasi.