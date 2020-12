Diana Sosoaca si-a tras pe fata un dispozitiv transparent spre finalul zilei in care a provocat circ in parlament: "Este conforma, primesc aer peste tot"

Alegerea modelului de masca pare sa fie tipica celor de la AUR, pentru ca acelasi model a fost purtat si de liderul AUR, George Simion , in prima sedinta a Camerei Deputatilor, scrie DC News.ro Senatoarea a spus ca aceasta masca este conforma."Da, este conforma, pentru ca eu primesc aer de peste tot", a spus jurnalistilor senatoarea Diana Sosoaca.Ea a afirmat anterior ca are dreptul sa nu poarte masca si ca are de la DSP o adeverinta in acest sens. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ulterior ca institutiile abilitate sunt in masura sa verifice legalitatea actelor.Citeste si: