Dominic Fritz sustine ramanerea lui Dan Barna la sefia USR-PLUS: "Nu am de gand sa ma lupt acum cu colegul si prietenul meu Dan Barna pentru functii"

Marti, 8 decembrie 2020, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Timisoara, Dominic Fritz a declarat ca in urma rezultatului de la alegerile parlamentare, Guvernul este obligat sa aiba in vedere Timisoara."Eu ma astept ca Timisoara si Timisul sa aiba o voce importanta in viitorul Guvern. Am vorbit si cu Dacian Ciolos si cu Dan Barna si am transmis aceasta asteptare. Faptul ca noi am contribuit cu rezultatele celor doua partide care vor forma noul Guvern trebuie sa insemne ca suntem reprezentanti cu oameni, la nivel de ministru, la nivel de secretar de stat. Eu ma astept ca o colaborare buna intre Guvern, Primaria Timisoara si Consiliul Judetean sa aduca multe beneficii orasului si judetului", a declarat Fritz.Intrebat daca este dispus sa isi asume o functie in conducerea centrala a USR-PLUS, Dominic Fritz a declarat ca nu este momentul potrivit pentru ca la varful Aliantei sa fie schimbata conducerea."Inteleg ca sunt unii dintre simpatizantii USR-PLUS care si-ar dori o alta conducere. Nu cred ca momentul in care formam un nou Guvern si negociem acest Guvern este un moment bun pentru a schimba conducerea. Acum trebuie sa fim o echipa puternica si sa ne asiguram ca obiectivele pentru care a fost votata Alianta USR-PLUS, reforma statului, pot fi indeplinite. Pentru asta avem nevoie de o echipa puternica si unita. Eu personal sunt primarul Timisoarei, sunt foarte onorat ca am fost votat si aici in Timisoara este locul meu. Bineinteles ca voi face auzita vocea Timisoarei si vocea mea, dar nu am de gand sa ma lupt acum cu colegul si prietenul meu Dan Barna pentru functii. Acum trebuie sa ne asiguram ca avem o echipa care sa negocieze acest Guvern si cu siguranta in acest proces voi fi implicat si eu", a declarat Dominic Fritz.La instalarea in functie a lui Dominic Fritz, cand a mers la Timisoara pentru eveniment, Dan Barna declara ca "Dominic este unul dintre cele mai reprezentative personalitati politice din USR". "Noi avem programat un congres la jumatatea anului viitor, ca urmare a fuziunii. Daca Dominic va dori sa candideze, probabil ca va beneficia de sprijinul partidului, nu am nicio indoiala din acest punct de vedere. Este binevenit in conducerea centrala a partidului. Daca isi doreste lucrul acesta, il astept cu bratele deschise", a declarat Barna, dupa alegerile locale.