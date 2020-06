Florin Iordache nu a purtat masca in Parlament. Clotilde Armand: Incalca mai multe legi. Sper sa-si faca treaba Politia

Fotografia cu tigara

5 membri ai Guvernului, sanctionati

"Asta e o captura de acum cateva minute din Parlamentul Romaniei. Domnul deputat PSD Florin Iordache incalca aici mai multe reguli. Toata lumea poarta masca insa dl Iordache se vrea mai 'destept'", a scris, Clotilde Armand, pe Facebook.Aceasta face referire la legislatia din timpul starii de alerta care prevede ca purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie."Cine nu respecta legea trebuie sa plateasca. Acum cateva zile Politia Romana i-a amendat pe toti ministrii din fotografia de la aniversarea lui Ludovic Orban pentru ca n-au purtat masca. Sper sa-si faca treaba si in aceasta situatie Politia Romana. Fara alte intrebari", a mai scris Cotilde Armand.O fotografie in care apare premierul Ludvic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari a fost publicata, vineri, pe Facebook. Niciunul dintre cei din fotografie nu poarta masca de protectie.Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern.Premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare totala de 3.000 de lei , pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise."Premierul considera ca regulile trebuie respectate in aceeasi masura de catre orice cetatean, indiferent de pozitia pe care o ocupa", a transmis Guvernul.Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a anuntat ca a aplicat sanctiuni contraventionale pentru cinci membri ai Executivului.Conform Politiei Capitalei, doi membri ai Executivului au fost sanctionati cu cate doua amenzi contraventionale fiecare, in cuantum de 3.000 de lei pentru fiecare persoana, pentru nepurtarea mastii de protectie sanitara si pentru fumat in spatii in care acest lucru este interzis.In imagine, cei care fumeaza sunt premierul Ludovic Orban si ministrul de Externe Bogdan Aurescu."Alte doua persoane au fost sanctionate cu amenda in valoare de 2500 de lei pentru fiecare, pentru nepurtarea mastii de protectie sanitara", anunta politistii. Conform fotografiei difuzate pe retelele sociale, acestea sunt ministrul Transporturilor Lucian Bode si ministrul Economiei Virgil Popescu.A cincea persoana a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 1000 de lei pentru purtarea mastii de protectie in mod necorespunzator. Persoana la care se refera comunicatul Politiei Capitalei este vicepremierul Raluca Turcan, care are masca, dor o poarta sub barbie.Toate amenzile au fost achitate prin Ghiseul.ro, au anuntat reprezentantii Executivului.