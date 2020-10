Deputatul Catalin Drula: USR nu l-ar vota in vecii vecilor pe Florin Iordache nici la sefia unei scari de bloc

"Numirea lui Florin Iordache la presedintia Consiliului Legislativ este o palma data de PSD pe obrazul romanilor care au stat in frig la OUG 13", sustine Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook in care aduce "lamuriri" legate de votul din Parlament.El precizeaza ca in Parlament au fost prezenti 21 de reprezentanti ai USR: 6 senatori si 15 deputati."USR nu l-ar vota in vecii vecilor pe Florin Iordache nici la sefia unei scari de bloc. Afirmatiile acestea despre noi, care ne-am luptat ani de zile cu Iordache si Nicolicea, sunt ridicole. De altfel, Iordache a castigat votul decisiv (185 din 240), deci in acest scenariu conspirationist la adresa USR, nu se intelege de ce i-ar fi trebuit cele 21 ale noastre. Noi l-am votat pe domnul Augustin Zegrean la presedintia Consiliului Legislativ si pe colegul nostru George Dirca la presedintia Sectiei de evidenta a legislatiei", afirma Drula.El spune ca Dirca a fost votat de toate partidele, inclusiv de PNL (afirmat public) si de PSD si ca USR nu a negociat aceasta sustinere."Presupunerea mea este ca dintr-un esec in ultimul moment al negocierilor pe pozitii intre cele doua mari partide, dl. Dirca a ramas singura optiune viabila pentru Sectia evidenta legislatiei. Ma bucura ca colegul meu, un om integru si competent, a fost numit in aceasta functie si cred ca va face o treaba buna", adauga Catalin Drula.Liderul deputatilor USR sustine ca nu toti parlamentarii PNL l-au votat pe Augustin Zegrean."Din calculul voturilor pentru dl. Zegrean, adica 41, si cel al prezentei USR, ar rezulta ca nu toti parlamentarii PNL si-au votat propriul candidat. M-a mirat si pe mine acest rezultat. Oricum prezenta PNL a fost extrem de scazuta, din 113 parlamentari doar aproximativ 40 au fost prezenti. S-a mai rostogolit un fake news cum ca dl Ionut Duli Mazalu care a luat 2 voturi pentru presedintia CL ar fi candidatul USR. Este complet fals. Habar n-am cine e dl. Mazalu, nu-l cunoastem. Dar asta n-a impiedicat toti comunicatorii PNL sa preia acest neadevar si sa-l rostologeasca. Ca e campanie electorala intelegem, dar s-ar putea mai putin mizerabila?", conchide Drula.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit de marti numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ. Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.