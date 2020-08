Marcel Vela, asteptat la audieri in Comisia "Sparanghelul"

Saptamana trecuta, reprezentantii Comisiei de ancheta i-au adresat invitatia ministrului Vela de a fi prezent la audieri pe 25 august."Secretariatul Comisiei a trimis azi (marti - n.r.) domnului ministru de Interne, Ion-Marcel Vela, invitatia la audieri pentru marti, 25 august, ora 13,00", anuntau reprezentantii forului.Presedintele Comisiei, senatorul PSD Radu Oprea, declara recent ca au fost finalizate investigatiile referitoare la ceea ce s-a intamplat in Aeroportul din Cluj-Napoca pe 9 aprilie, iar acum atentia va fi indreptata catre Ambasada Romaniei din Germania si, ulterior, spre ministrii Transporturilor, de Interne si de Externe."Am finalizat investigatiile privind ceea ce s-a intamplat in Aeroportul de la Cluj, in acea zi. De acum, trebuie sa mergem catre Ambasada Romaniei din Germania, despre felul in care a existat corespondenta intre Guvernele Germaniei si Romaniei, despre felul in care a aparut articolul 10 in Ordonanta Militara nr. 7, acel articol care se refera la zborurile charter. Imediat ajungem si la ministri , pentru ca deja sunt elemente care ne arata ca avem pentru ce sa il audiem pe ministrul Transporturilor, pe domnul Bode, avem, de asemenea, elemente care ne arata ca trebuie sa il chemam la Comisie si pe ministrul Afacerilor Interne, domnul Vela, acum asteptam sa primim raspunsul de la Ambasada Germaniei si, in functie de ceea ce vom primi, vom constata daca avem elemente pentru a-l audia si pe domnul ministru al Afacerilor Externe", explica social-democratul.Parlamentul a aprobat constituirea acestei comisii la solicitarea liderilor PSD, Pro Romania si ALDE Comisia are rolul de a verifica legalitatea deplasarii celor aproximativ 2.000 de cetateni romani, in noaptea de 8 spre 9 aprilie, din localitatile lor de origine, unele aflate in carantina cu stricta supraveghere militara, la Aeroportul International '' Avram Iancu '' din Cluj-Napoca, in conditiile in care Ordonanta Militara nr. 2 indica foarte clar exceptiile de la interdictia deplasarii persoanelor fizice.