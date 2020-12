Parlamentul nou ales se intruneste astazi, la convocarea lui Klaus Iohannis. Vor fi alesi sefii Senatului si Camerei Deputatilor

Procedura de validare la Camera Deputatilor

Procedura de validare la Senat

Dupa constituirea legala a celor doua Camere ale Parlamentului, seful statului organizeaza noi consultari cu partidele din Legislativ pentru desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru.Procedurile sunt similare la cele doua Camere, diferente fiind inregistrate in ceea ce priveste numarul membrilor comisiilor de validare si procentul mandatelor care trebuie validate pentru a se considera legal constituita o camera.La Camera Deputatilor, acesta este de doua treimi, iar la Senat de trei patrimi. In ambele cazuri, pentru ca un mandsat sa fie validat, este necesara depunerea juramantului. Potrivit actualului presedinte al Camerei Marcel Ciolacu , ar putea fi inregistrate mai multe absente dupa ce in grupul minoritatilor nationale a fost inregistrat un caz de COVID-19.In urma alegerilor din 6 decembrie, PSD a obtinut 157 de mandate (110 deputati, 47 senatori), PNL - 134 de mandate (93 deputati, 41 senatori), USR -PLUS - 80 de mandate (55 deputati, 25 senatori), AUR - 47 de mandate (33 deputati, 14 senatori), UDMR : 30 de mandate (21 deputati, 9 senatori), minoritatile nationale - 18 deputati.In sedinta de plen va fi constituita Comisia de validare, care are 30 de membri, va fi aprobat raportul Comisiei de validare, va fi depus juramantul de catre deputatii ale caror mandate au fost validate, vor fi alesi presedintele Camerei Deputatilor si ceilalti membri ai Biroului permanent si se vor constitui comisiile parlamentare.Camera Deputatilor este legal constituita dupa validarea a doua treimi din mandatele de deputati si dupa depunerea juramantului de catre acestia. Deputatii care refuza depunerea juramantului sunt considerati invalidati. Refuzul depunerii juramantului se constata de catre presedintele de sedinta.Pana la alegerea presedintelui Camerei Deputatilor, lucrarile Camerei Deputatilor sunt conduse de cel mai in varsta deputat , in calitate de presedinte de varsta, asistat de cei mai tineri patru deputati, in calitate de secretari, prin rotatie.Presedintele Camerei Deputatilor si ceilalti membri ai Biroului permanent vor fi alesi dupa constituirea legala a Camerei.Presedintele Camerei Deputatilor, face parte din Biroul permanent si este presedintele acestuia. Din Biroul permanent al Camerei Deputatilor mai fac parte 4 vicepresedinti, 4 secretari si 4 chestori. Biroul permanent se formeaza in urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectandu-se configuratia politica a Camerei Deputatilor.Alegerea vicepresedintilor, a secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor se face la propunerea grupurilor parlamentare, in conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuratiei politice a Camerei Deputatilor si negocierii liderilor grupurilor parlamentare.Alegerea presedintelui Camerei Deputatilor are loc prin vot secret, cu buletine de vot. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere. In cazul coalitiei PNL - USR PLUS - UDMR, candidat este Ludovic Orban . Este declarat ales presedinte al Camerei Deputatilor candidatul care a intrunit votul majoritatii deputatilor prezenti.Lista candidatilor propusi pentru functiile de vicepresedinte, secretar si chestor din Biroul permanent se supune in intregime votului Camerei Deputatilor si se aproba cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti. Votul este secret si se exprima prin bile. Vicepresedintii, secretarii si chestorii Camerei Deputatilor sunt alesi la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, la propunerea grupurilor parlamentare carora le-au fost repartizate locurile respective.Pana la alegerea Biroului permanent, lucrarile plenului Senatului sunt conduse de cel mai in varsta senator, in calitate de presedinte decan de varsta, asistat de cei mai tineri 4 senatori, in calitate de secretari asistenti. In situatia in care 2 sau mai multi senatori au aceeasi data de nastere, desemnarea se face in ordinea alfabetica a numelui. Sedinta de luni va fi condusa de senatorul Ion Prioteasa (PSD), in varsta de 70 de ani.Comisia de validare a mandatelor va fi formata prin desemnarea de catre fiecare partid , alianta politica sau alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a unui numar de senatori care sa reflecte configuratia politica a Senatului rezultata din alegeri.Secretarul general al Senatului preia dosarele privind alegerea senatorilor de la Biroul Electoral Central si le preda presedintelui Comisiei de validare, dupa constituirea acesteia. Presedintele Comisiei de validare, impreuna cu vicepresedintii, repartizeaza grupelor de lucru dosarele privind alegerea senatorilor primite de la Biroul Electoral Central, in ordinea circumscriptiilor electorale, cu exceptia celor referitoare la membrii comisiei. Verificarea legalitatii alegerii senatorilor se face de catre grupele de lucru. Verificarea legalitatii alegerii senatorilor care compun grupele de lucru se face de catre biroul Comisiei de validare, iar a membrilor biroului, de catre cei 12 membri ai grupelor de lucru.Grupele de lucru, respectiv biroul Comisiei de validare, sunt obligate sa prezinte, in scris, in plenul comisiei, propunerile de validare sau invalidare privind dosarele repartizate in termen de cel mult 3 zile de la constituirea comisiei. Propunerile grupelor de lucru si a biroului Comisiei de validare se adopta cu votul majoritatii membrilor acestora.Comisia de validare se pronunta prin votul majoritatii membrilor sai asupra propunerilor referitoare la validarea sau invalidarea alegerii senatorilor, precum si asupra contestatiilor primite in termen de 4 zile de la constituirea sa.Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator in cazul in care constata ca alegerea acestuia s-a facut prin incalcarea dispozitiilor legii electorale privind candidatura sau obtinerea mandatului, precum si in cazul in care exista o hotarare definitiva si irevocabila privind savarsirea de catre senatorul in cauza a unei infractiuni legate de derularea procesului electoral.Senatul se intruneste, de drept, in a 5-a zi de la constituirea Comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului prezentat de presedintele acesteia.Senatul este legal constituit dupa validarea mandatelor a trei patrimi din numarul total de senatori. Validarea mandatului de senator presupune validarea alegerii senatorului, precum si depunerea juramantului de catre acesta.