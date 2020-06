Noi numiri in ASF, ANRE, Consiliul Legislativ, Comisiile SRI si SIE. Deputatul Dorel Caprar, trimis in judecata de DNA, inlocuit din comisia de control a SIE

Ziare.

Parlamentarii urmeaza sa-si exprime votul secret cu buletine asupra propunerilor pentru aceste functii.Sedinta va incepe la ora 14.00 si se va desfasura in conformitate cu normele de siguranta sanitara prevazute de legislatia in vigoare, urmand recomandarile Departamentului pentru Situatii de Urgenta, precizeaza Camera Deputatilor.Astfel, accesul parlamentarilor se va face pe un traseu prestabilit si marcat, utilizand ambele intrari aferente celor doua institutii. Asezarea in sala se va face pe locurile marcate cu o bulina alba pe spatarul scaunelor, astfel incat sa fie pastrata distanta minima de 1,5 m intre participanti.Conform sursei citate, traseul de vot si distribuirea buletinelor de vot in sala de plen a Camerei Deputatilor se vor realiza pe un circuit comunicat in prealabil participantilor. Exercitarea votului se va face pe grupuri parlamentare, conform intelegerii liderilor de grup, dupa cum urmeaza: ora 14.15 - deputatii neafiliati, ora 14.20 - grupul parlamentar al PMP, ora 14.25 - grupul parlamentar al minoritatilor nationale, ora 14.30 - grupurile parlamentare ale UDMR , ora 14.40 - grupul parlamentar PRO Europa, ora 14.50 - grupurile parlamentare ale USR , ora 15.00 - grupurile parlamentare ale PNL si ora 15.20 - grupurile parlamentare ale PSD In sala de plen vor fi prezenti permanent chestorii care inmaneaza buletinele de vot si secretarul de sedinta care consemneaza prezenta parlamentarilor la vot. Pe durata prezentei in Camera Deputatilor, toate persoanele vor purta masca, mai precizeaza sursa citata.Comisiile parlamentare de specialitate l-au avizat, marti, pe Nicu Marcu pentru functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru restul de mandat pana in noiembrie 2023. De asemenea, Mircea Man a fost avizat in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, iar Marian Neacsu si Valeriu-Andrei Steriu ca membri in Comitetul de reglementare al ANRE.Totodata, Comisiile juridice ale Senatului si Camerei Deputatilor au acordat, luni, dupa audiere, aviz favorabil celor sase candidati inscrisi pentru doua functii de presedinte de sectie in Consiliul Legislativ, acestia fiind Toni Grebla , Mariana Mot, Raluca Marinescu, Elena Diaconu, Eugenia Marin, Olimpia Louysse Raducu.De asemenea, parlamentarii urmeaza sa voteze mai multe modificari la Comisiile SRI si SIE. Astfel, PSD l-a propus pe deputatul Eugen Bejinariu pentru functia de presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii si inlocuirea deputatului Marian Cucsa cu deputatul Mitica Marius Margarit in aceasta comisie . In plus, PSD a propus inlocuirea din Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe a deputatului Dorel Caprar, recent exclus din partid , cu deputatul Vlad Bontea.