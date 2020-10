Orban, despre desemnarea lui Iordache la sefia Consilului Legislativ: Singurii parlamentari care au votat cu Zegrean au fost cei de la PNL

"Arata o data in plus ca majoritatea PSD din acest Parlament trebuie sa plece acasa. Sa pui in acest post violatorul justitiei independente din Romania nu pot sa inteleg. Imi arata clar ca PSD si cei care au votat cu PSD sunt in pragul nebuniei. Este sfidator la adresa oricarui roman alegerea acestei slugi a lui Dragnea, care a raspuns la toate comenzile care i s-au dat. Ii anunt pe romani ca dupa alegeri vom reconstrui toate insitutiile fundamentale ale statului roman", a declarat Orban.El a afirmat ca toti parlamentarii PNL au votat pentru Augustin Zegrean, care a avut 41 de voturi.Matematic, pe baza prezentei la vot pe grupuri parlamentare si a cifrelor anuntate dupa vot - total voturi, voturi anulate, voturi "pentru", voturi "impotriva", rezulta ca Florin Iordache nu a fost desemnat la conducerea Consiliului Legislativ doar pe baza voturilor PSD sau ale aliatilor din Parlament.Conform anuntului facut de la tribuna Parlamentului, la sedinta au fost prezenti 240 de senatori si deputati.Dintre acestia, 41 au fost de la PNL, 21 de la USR , 5 - UDMR , 4 - Grupul minoritatilor, 2 - PMP, iar restul de 167 au fost parlamentari PSD si Pro Romania.Votul a fost vot secret cu buletine.La votul pentru presedintele Consiliului Legislativ, din cele 240 de voturi exprimate, 12 au fost anulate.Au fost inregistrate 185 de voturi "pentru" si 43 de voturi "impotriva" in cazul lui Florin Iordache.Matematic, presupunand ca toti ceilalti parlamentari in afara celor din PNL si USR au votat pentru Iordache, adica 178, rezulta ca au fost cel putin sapte parlamentari din PNL sau USR care au votat pentru Iordache.Fostul judecator al Curtii Constitutionale Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "impotriva", ceea ce, daca este luata in calcul afirmatia la Orban conform careia toti liberalii plus l-au votat, duce la concluzia ca au fost si senatori si deputati USR care au votat impotriva lui Zegrean.Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR. Acesta a primit 174 de voturi favorabile si 17 impotriva, in conditiile in care au fost 49 de voturi anulate, sprijinul PSD fiind consistent in acest caz.Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, afirma, insa, ca "USR nu l-ar vota in vecii vecilor pe Florin Iordache nici la sefia unei scari de bloc" si caastfel de afirmatii despre reprezentantii formatiunii sunt "ridicole". "Din calculul voturilor pentru dl. Zegrean, adica 41, si cel al prezentei USR, ar rezulta ca nu toti parlamentarii PNL si-au votat propriul candidat. M-a mirat si pe mine acest rezultat", adauga el.Liderul USR, Dan Barna , a afirmat, dupa vot, ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este "o sfidare la adresa oricarui roman cinstit"."Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente", sustine Barna, afirmand ca pentru asta, Iordache "a fost rasplatit cu un post pe viata in fruntea unei institutii a statului roman".Liberalii au transmis ca PSD reuseste sa compromita, prin toxicitatea alegerii lui Florin Iordache, o noua institutie fundamentala in statul roman - Consiliul Legislativ.