Parlamentul a inceput o noua sesiune cu scandal pe functii: Cum arata conducerile celor doua Camere

Noua sesiune a Parlamentului a inceput joi. Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost votate de plen, dar n-au lipsit scandalurile si reglarile de conturi.

Iata, pe larg, ce s-a intamplat astazi pe scena politica, in primele sedinte ale sesiunii de primavara-vara a Parlamentului.

Cum arata BP al Camerei Deputatilor

Ads

Componenta Biroului Permanent a fost adoptata cu 218 de voturi "pentru" si 34 "impotriva".

PMP acuza un abuz

Dupa adoptarea componentei Biroului Permanent, presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, sustine ca partidul a fost lipsit in mod abuziv de un reprezentant in BP, desi are mai multi deputati decat ALDE.

"PMP a fost lipsit abuziv de un reprezentant in Biroul Permanent, desi avem mai multi deputati decat ALDE, este un abuz si un fapt grav pentru functionarea acestei institutii", a declarat, in plen, Tomac.

PMP are 16 deputati, iar ALDE 15, potrivit informatiilor publicate pe site-ul oficial al Camerei Deputatilor.

Cum arata BP al Senatului

Biroul Permanent al Senatului pentru noua sesiune parlamentara este format din presedinte, patru vicepresedinti, patru secretari si patru chestori:

Ads

Presedinte : Calin Popescu-Tariceanu (ALDE);

: Calin Popescu-Tariceanu (ALDE); Vicepresedinti : Adrian Tutuianu si Claudiu Iulian Manda (PSD), Cornel Popa (PNL) si Nicu Falcoi (USR);

: Adrian Tutuianu si Claudiu Iulian Manda (PSD), Cornel Popa (PNL) si Nicu Falcoi (USR); Secretari : Emilia Arcan si Marian Pavel (PSD), Mario Oprea (PNL), Gheorghe Baciu (PMP);

: Emilia Arcan si Marian Pavel (PSD), Mario Oprea (PNL), Gheorghe Baciu (PMP); Chestori: Doina Elena Federovici si Nicolae Marin (PSD), Eugen Tapu Nazare (PNL) si Tanczos Barna (UDMR).

Componenta noului Birou Permanent a fost votata in unanimitate.

Modificari in conducerea grupurilor senatoriale

Prima sesiune parlamentara a inceput cu modificari in conducerea grupurilor senatoriale, fiind schimbat liderul grupului USR, in timp ce grupurile PSD, PNL, ALDE, UDMR si PMP si-au pastrat aceiasi lideri.

Ads

Noul lider de grup al USR este senatorul Vlad Alexandrescu. Pana acum, aceasta functie a fost ocupata de senatorul Cristian Ghica, care a devenit vicelider. Florina Presada, Radu Mihail si Mihai Gotiu sunt vecepresedintii grupului USR, care are 13 membri.

Liderul grupului senatorial al PSD a ramas Serban Nicolae. Din conducerea grupului parlamentar al PSD, cu 67 de senatori, vor mai face parte viceliderii Emilia Craioveanu, Roxana Paturca, Ovidiu Marciu, Liviu Mazilu, Gabriel Les, iar secretar va fi Cristina Stocheci.

De asemenea, senatorul PNL, Iulian Dumitrescu, a ramas liderul de grup al liberalilor, care numara 29 de senatori.

ALDE, care are 9 senatori, l-a pastrat ca lider de grup la Senat pe Ionut Sibinescu.

Grupul UDMR, care are 9 mandate in Senat, l-a pastrat ca lider pe Cseke Attila.

Ads

La grupul PMP, cu 8 senatori, a ramas acelasi lider - Dorin Badulescu.

"S-a vrut capul lui Zamfir, domnul Orban il are!"

Deputatul PNL Daniel Zamfir, care a intrat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, a fost schimbat de la sefia Comisiei economice, de industrie si servicii din cadrul Senatului, cu senatorul Florin Citu.

Deputatul s-a suparat si si-a acuzat seful de partid ca "i-a vrut capul".

"Am o mare frustrare, fiind in situatia de a da explicatii de ce presedintele partidului imi doreste capul. Imi doreste capul pentru ca probabil i l-a cerut cineva sau dumnealui gandeste ca activitatea mea de la Comisia Economica e una care dauneaza partidului", a declarat Zamfir, la finalul sedintei Grupului parlamentar al PNL din Senat.

"S-a mai intamplat un lucru fara precedent in PNL, este pentru prima data in istoria PNL cand presedintiile comisiilor se discuta in fiecare sesiune parlamentara. Era o cutuma si este in continuare ca aceste comisii, care se preiau la inceputul mandatului, sa fie pe toata durata mandatului, doar cu o conditie ca acel senator sa nu fie exclus din partid sau el sa-si anunte demisia din acea functie. Am incalcat si aceasta regula, nu mai conteaza, s-a vrut capul lui Zamfir, domnul Orban il are, dar vreau sa-i spun un lucru: eu sunt o nuca tare", a spus Zamfir.

Ads

Pop a preluat conducerea Comisiei de Invatamant, in locul Ecaterinei Andronescu

Si la sefia Comisiei de Invatamant au avut loc schimbari, fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, inlocuind-o pe Ecaterina Andronescu.

Totodata, senatorul PSD Viorel Arcas il inlocuieste pe Eugen Teodorovici la Comisia de Buget-Finante, dupa ce acesta din urma a devenit ministrul Finantelor.

Presedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor este senatorul PNL Costel Soptica. Inainte aceasta functie a detinut-o senatorul liberal Iancu Caracota.

Conducerea Comisiei de Aparare a fost preluata de senatorul PNL, Marcel Vela. Cel care a detinut aceasta functie a fost senatorul liberal Iulian Dumitrescu.

PMP a redepus proiectul privind reducerea numarului de parlamentari

In ce priveste proiectele, Eugen Tomac a anuntat astazi ca PMP a redepus proiectul de lege privind reducerea numarului de parlamentari la 300. El a afirmat ca societatea trebuie sa inteleaga "cat de toxic a ajuns Parlamentul".

"Vom incepe o campanie nationala pe acest subiect pentru ca credem ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada si au spus ca vor un Parlament cu mai putin parlamentari si mai eficienti au dreptate. Cred ca a sosit timpul ca parlamentarii responsabili sa coboare printre oameni, sa mearga prin popor si sa ceara sprijinul cetatenilor activi pentru a scapa de aceasta majoritate toxica", a declarat presedintele executiv al PMP.

El a mai spus ca nu va cere sprijinul colegilor din PNL, pentru ca anul trecut, cand a fost dezbatuta in Parlament legea, partidul a votat impotriva reducerii numarului de parlamentari.

Ads