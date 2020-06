Parlamentul a respins ordonanta prin care Guvernul a amanat dublarea alocatiilor

Ziare.

209 deputati au votat "pentru", 98 s-au abtinut, iar 3 au votat "impotriva", conform Adevarul.Camera Deputatilor este for decizional."Guvernul Orban fuge azi de copii. Noi, PSD, le transmitem copiilor de ziua lor ca le dublam alocatiile, PNL le transmite salutari", a declarat fostul ministru al Muncii Marius Budai in plenul Camerei Deputatilor.De altfel, Budai este cel care a anuntat marti seara ca PSD va vota impotriva acestui proiect."Ordonanta de urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat dublarea alocatiilor de stat pentru copii va fi respinsa. Noi, PSD, stim, domnule Orban, ca PNL nu este interesat de copii pentru ca acestia nu voteaza, dar ei sunt viitorul tarii si merita dublarea alocatiilor", sustinea el, marti seara. Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Camerei Deputatilor s-a aflat proiectul de lege privind respingerea OUG 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.Senatul a respins, in 3 februarie, legea privind prorogarea dublarii alocatiilor pana la 1 august.