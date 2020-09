UPDATE VIDEO Parlamentul a votat amendamentul PSD pentru majorarea pensiilor cu 40%

Deputatul PNL Gabriel Andronache a solicitat, in plenul reunit de marti, 22 septembrie, al Parlamentului, ca proiectele de lege prin care este aprobata rectificarea bugetara pe acest an sa fie retrimise la comisiile reunite de buget-finate pentru a fi adoptat un alt raport, deoarece cel deja aprobat incalca prevederile legislative si inclusiv Constitutia.Cererea PNL a fost respinsa cu 225 voturi "impotriva", 175 "pentru", sase abtineri si 11 alesi nu si-au exprimat votul. Camera Deputatilor si Senatul au adoptat in plenul reunit de marti proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara in forma care include amendamentul PSD ce prevede majorarea pensiilor cu 40%.Grupurile parlamentare ale UDMR au solicitat ca un amendament admis din raportul privind rectificarea bugetara sa fie eliminat. Este vorba despre modificarea care spune ca "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE, pentru sfarsitul anului 2020, este de 40% din Produsul Intern Brut". Eliminarea amendamentului a fost adoptata cu 384 de voturi "pentru", un vot "impotriva" si doua abtineri.Amendamentul admis in raportul de admitere al comisiilor reunite de buget fusese propus de senatorul PSD Eugen Teodorovici care prevede ca "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE, pentru sfarsitul anului 2020, este de 40% din Produsul Intern Brut".Prin urmare, ramane valabila varianta propusa prin ordonanta de urgenta a Guvernului 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare care arata ca: "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfarsitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut".Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care conduce sedinta, a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 264 parlamentari "Cred ca prin decizia pe care a avut-o PSD azi de a se opune retrimiterii la comisii, in conditiile in care colegul Andronache a prezentat viciile de fond semnalate, sunt consternat de fpatul ca inainte cu cateva zile de alegerile locale ati luat decizia care arunca in aer Romaniei. Numele tau PSD e iresponsabilitate. Doriti sa transformati Romania in Grecia, iar apoi sa spuneti ca de vina sunt liberalii. E un demers politic care nu tine cont de faptul ca Romania e in pandemia, de faptul ca am avut cheltuieli enorme pe pandemia sanitara, avand in vedere ca dvs ati lasat depozitele cu zero stocuri si medicamente si faptul ca aruncati Romania pe marginea prapastiei doar pentru a obtine cateva voturi in plus.Ati demonstrat ca nu va pasa de Romania, de oameni, de viitorul acestei tari, si sunt convins ca romanii vor plati nota la alegerile locale si la alegerile parlamentare. Vom ataca la CCR cele doua proiecte de rectificare a bugetului de stat si a bugetului de asigurari sociale si vom face tot ceea ce tine de noi pentru ca Romania sa scape de PSD si duminica romanii vor vota PNL pentru a scapa de PSD.": "Proiectul de rectificare bugetara trimis de guvern a fost intesat cu amendamente de o majoritate toxica a PSD- ALDE . Iar amendamentele depuse nu face altceva decat sa arunce tara in criza. Prin urmare, grupurile USR nu vor vota rectificarea bugetara in forma amendata de PSD si de ALDE.""Deci nu e criza ca sa stiu si eu ce ii spun copilului cand ma duc acasa.""Atat investitorii straini, cat si intreprinderile mici si mijlocii sufera din cauza lipsei proiectelor pe termen mediu si lung. Miza de azi e majorarea pensiilor cu 40%, asa cum s-a stabilit printr-un act normativ adoptat de Parlament, chiar daca azi situatia e mult diferita de situatia bugetara de atunci. Deci miza votului nostru de azi e respectarea celor doua principii - a consecventei si a predictibilitatii. Noi cele doua grupuri UDMR din Senat si Camera Deputatilor vom fi consecventi si vom sustine majorarea pensiilor cu 40%. Punctul de pensie trebuie majorat asa cum prevede legea. Suntem constienti de provocarile crizei aduse de pandemie, suntem constienti ca situatia bugetara e mult diferita, dar trebuie sa cautam si sa gasim solutii impreuna.Citu - Nu imi vine sa cred ca suntem azi iar aici si discutam din nou acest lucru. M-am uitat la rapoarte, ca senator si apoi ca ministru si am vazut ca raportul comun al celor doua comisii nu exista nici acum o sursa de finantare de unde sa vina aceasta crestere a punctului de pensie.Am zis ca poate era in legea originara si acolo se arata pentru anul acest trebuie alocate 248 miliarde lei si 58 miliarde lei pentru anul viitor, daca punctul de pensie ar fi majorat cu 40%. Legea a fost facuta fara surse de finantare. Totusi am reusit sa face o crestere a punctului de pensie si am reusit sa crestem si alocatiile cu 20%, chiar daca si acolo nu a fost trecuta nicio sursa de finantare. Voi vreti sa ii lasati sa se descurce singuri intr-o epoca in care este din ce in ce mai greu sa te descurci singur. In alte societati batranii sunt venerati, apreciati, sunt ingrijiti de generatiile de tineri. Voi vreti sa ii lasati sa se descurce singuri.Zilele trecute premierul Orban intreba un batran in scaunul cu rotile ce viteza prinde scaunul cu rotile. E dovada de cinism. Cum sa ii pese de oamenii care sufera un guvern plin de cinism. Opriti-va din furat, daca vreti sa aveti bani. Opriti-va din tunuri si veti avea bani. E foarte simplu. PSD va face ceea ce a demonstrat mereu ca se va tine de cuvant. Cine nu sustine in Parlament aceasta lege si vom trage concluziile, pentru ca legea va trece azi de Parlament si veti fi obligati sa majorati pensiile cu 40%, dar la finalul zilei vedem ce face PMP si celelalte grupuri parlamentare. E important sa vedem cine nu sustine, doar asa pentru a calcula la final, pentru ca legea va trece si pensiile vor fi majorate.""I-as ruga pe Iohannis, Orban si Citu sa incerce sa traiasca cu 1.000 lei pe luna cat au multi pensionari si sa ne spuna cat au rezistat - 3, 4 zile. Mi se pare degradant acest dispret fata de pensionari. Nu vom avea nicio ezitare sa votam pentru majorarea pensiilor cu 40%"."Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a avut loc marti, 22 septembrie, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi la vot au fost proiectele de lege care aproba rectificarea bugetara pentru acest an. Comisiile reunite pentru buget au adoptat, saptamana trecuta, raport de admitere cu amendamente la initiativele legislative.Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificat sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei. Ludovic Orban a precizat ca vor avea loc negocieri in Legislativ, astfel incat rectificarea bugetara sa fie retrimisa la comisii. In caz contrar, Guvernul va ataca la CCR proiectele de lege, a adaugat premierul.Raportul de admitere cu amendamente al comisiilor reunite pentru buget a fost adoptat cu 20 de voturi "pentru" si un vot impotriva care a apartinut deputatului USR Claudiu Nasui.Potrivit liderului deputatilor PNL Florin Roman "PNL, USR, UDMR, Pro Romania si minoritati nationale" au boicotat sedinta comisiilor reunite pentru buget prin neparticipare.Un alt amendament al PSD adoptat in sedinta comisiile reunite pentru buget este cel prin care au fost crescute sumele repartizate unitatilor administrativ teritoriale cu un miliard de lei. De asemenena, pentru municipiile resedinta de judet este alocata suplimentar suna de 500 milioane lei, care va fi repartizat egal autoritatilor locale, fara a se tine cont de culoarea politica.O alta modificare abroga articolul 43 care prevedea cresterea salariilor cadrelor didactice de anul viitor. Prin urmare, salariile profesorilor vor fi majorate din acest an, asa cum este prevazut de lege.A fost majorat si bugetul Camerei Deputatilor cu 5.635 milioane lei, dupa cum urmeaza: "In bugetul Camerei Deputatilor - sume alocate din bugetul de stat - se majoreaza creditele bugetare si de angajament astfel: 3.000 mii lei la titlul 20 Bunuri si servicii si 2.635 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare".Suma de 67 milioane lei a fost alocata suplimentar pentru Ministerul Agriculturi, in scopul finantarii Programului de realizare a Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor."Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa suplimenteze cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare, Cap.80.01 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca, Titlul 55 - Alte transferuri, Art.01 alin.05 - Programul de realizare a Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, prin diminuarea cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare de la Cap.83.01 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare, Titlul 80 - Imprumuturi, Art.30 - Alte Imprumuturi", conform amendamentului adoptat si propus de grupul parlamentar al PSD.Un alt amendament al PSD adoptat de comisii a fost cel prin care este suplimentat bugetul Ministerului Economiei cu 400 milioane lei, pentru programul Start Up Nation.De asemenea, a fost suplimentat bugetul Secretariatului General al Guvernului cu 20 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului "pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, in scopul sprijinirii financiare a Administratiei Patriarhale, in vederea continuarii lucrarilor de construire a Ansamblului Catedralei Mantuirii Neamului", printr-un amendat tot al grupului parlamentar al PSD.O alta modificare propusa de PSD arata ca "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE, pentru sfarsitul anului 2020, este de 40% din Produsul Intern Brut".