Parlamentul a votat starea de alerta in Romania, pentru 30 de zile

Disputa intre Fenechiu si Ciolacu, cu privire la legalitatea procedurii de incuviintarea a unei hotarari de guvern

Din totalul de 465 de deputati si senatori au votat 417, astfel 372 "pentru", 37 "impotriva", 6 abtineri, iar doi parlamentari nu au votat.Hotararea de Guvern prin care se instituie starea de alerta, incepand cu 18 mai, a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial Printre masurile prevazute sunt obligativitatea purtarii mastilor, interdictia de a circula, in localitati, in grupuri mai mari de trei persoane care nu sunt din aceeasi familie, interzicerea mitingurilor si concertelor, suspendarea zborurilor si mentinerea mai multor puncte de frontiera inchise, dar si suspendarea cursurilor scolare.Senatorul PNL Daniel Fenechiu a vorbit, miercuri, in sedinta Parlamentului, despre faptul ca se incalca legea prin incuviintarea unei hotarari de guvern in Parlament.Marcel Ciolacu a convocat Comitetul liderilor, vorbind despre suspendarea sedintei. Sedinta a continuat, dupa ce liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a cerut acest lucru, intrucat starea de alerta trebuie sa intre oficial in vigoare."Care e motivul pentru ca Guvernul PNL a gasit stocuri goale in zona de sanatate? Care e motivul pentru care suntem chemati sa adoptam o hotarare de Guvern? In nicio tara normala o hotarare de guvern nu poate fi aprobat de catre Parlament. (...)Sunteti nemultumiti ca Guvernul a gestionat impecabil criza medicala. Deciziile luate sunt apreciate in toata Europa. Romanii nu mor de foame pentru ca Guvernul s-a ocupat de protectia sociala si are un plan care asigura continuarea redresarii economice", a afirmat senatorul PNL Daniel Fenechiu.Acesta a acuzat Opozitia ca a "cenzurat decretul presedintelui"."Ati stabilit ca hotararea de Guvern trebuie aprobata de Parlament. Rade lumea de noi. Incalcati legea", afirmat Daniel Fenechiu, anuntand, inca, ca senatorii PNL vor vota pentru incuviintarea starii de alerta.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, cel care a condus sedinta comuna a vorbit despre suspendarea sedintei: "Suspend sedinta, chem liderii, nu sunt un jurist marcant ca dumneavoastra, nu are rost sa continuam sedinta. Sa intrunim comitetul liderilor".Liderul deputatilor liberali, Florin Roman a cerut, insa, ca sedinta sa continue: "Va rugam sa ducem procedura la capat; e important sa avem acest act normativ adoptat astazi".