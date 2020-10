Parlamentul decide marti, la ora 13.00, cine o sa fie sef la ANCOM, functie retribuita cu un salariu lunar de 10.000 de euro

Au fost validati in comisii urmatorii:- Vlad Stoica, fostul sef al Cancelariei ex-premierului Victor Ponta in 2013, propus de PSD - Ion Smeeianu, fostul sef al Postei Romane.- Manuela Catrina, fostul secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor.- Mircea Rozolea.Plenul reunit a luat act joia trecuta de demisia lui Sorin Grindeanu de la sefia ANCOM si a vacantat astfel functia de presedinte al Autoritatii.Grindeanu a fost ales prim-vicepresedinte al PSD la Congresul partidului din 22 august, iar potrivit legii de functionare a ANCOM, presedintele institutiei nu poate detine alte functii, cu exceptia celor didactice.Fostul premier Sorin Grindeanu, care a detinut functia de presedinte al ANCOM pana de curand, si-a publicat declaratia de avere care-i arata veniturile din 2019. Potrivit documentului, Sorin Grindeanu a avut un salariu lunar de 44.000 de lei (aproape 10.000 de euro) lunar.