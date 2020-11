Victor Ponta a prezentat un sondaj potrivit caruia PMP nu va intra in Parlament, iar USR va lua 17 %

"PMP nu va intra in Parlament", a sustinut Ponta intr-o emisiune de la Antena3 in care a prezentat si un sondaj de opinie potrivit caruia in Parlament vor fi cinci partide: PNL USR -PLUS, Pro Romania si UDMR . Potrivit sondajului citat de Ponta, cele cinci formatiuni ar obtine urmatoarele scoruri:PNL - 31%PSD - 22%USR-PLUS - 17%PRO Romania - 7,8%UDMR - 5%Invitat in aceeasi emisiune, prin Skype, europarlamentarul PNL Rares Bogdan nu a contestat cifrele prezentate de Ponta.