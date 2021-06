Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, invitat sa sustina un discurs in Parlamentul Romaniei

Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 11.00. La sedinta ar urma sa participle si premierul Florin Citu In cadrul sedintei solemne, presedintele Israelului, Reuven Rivlin, va sustine un discurs, la invitatia prsedintilor celor doua Camere, Anca Dragu si Ludovic Orban Potrivit agendei oficiale, Anca Dragu si Ludovic Orban vor avea convorbiri oficiale cu presedintele Statului Israel, E.S Reuven Rivlin, de la ora 11.25.Ulterior, Reuven Rivlin va inaugura "Forumul de Afaceri Romania - Israel", alaturi de premierul Florin Citu . Presedintele Israelului va fi insotit de o delegatie de 60 de oameni de afaceri israelieni si lideri din domeniul economic.Joi, presedintele Rivlin, seful Fortelor Aeriene Israeliene si seful Fortelor Aeriene Romane vor participa la ceremonia de comemorare a soldatilor care si-au pierdut viata in accidentul de elicopter din 2010, in Muntii Bucegi. Oficialilor li se vor alatura 100 de membri ai familiilor celor sapte eroi.Marti, presedintele Rivlin a fost primit de catre presedintele Klaus Iohannis