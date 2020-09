Liderii PNL se intrunesc pentru a face analiza rezultatelor de la alegerile locale. Liberalii pregatesc si alegerile parlamentare

In ceea ce privestre rezultatul alegerilor locale, liderul partidului, premierul Ludovic Orban, declara marti seara ca PNL a castigat alegerile locale, la votul politic, cu 34%, fiind urmat de PSD, cu 30%, si USR cu 13%.Orban a precizat ca PSD are 1.450 de primari, PNL 1.250, PMP 50 si USR 45, iar in ceea ce priveste consiliile judetene PNL are 17, iar UDMR 4, restul fiind ale PSD. "Ne pare rau ca nu am putut sa batem PSD", a afirmat Orban, care a apreciat ca lupta de la Vrancea, castigata de PNL in fata lui Marian Oprisan de la PSD, a fost "pe viata si pe moarte". In plus, Orban afirma ca PNL a castigat pentru prima data votul politic din Teleorman, urmand a avea majoritate in Consiliul Judetean.In ceea ce priveste aliantele, secretarul general al PNL Robert Sighiartau a anuntat ca Biroul Politic National urmeaza sa adopte miercuri o decizie prin care sa nu existe niciun fel de aliante cu PSD.La Iasi, liderul filialei, Costel Alexe , ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a afirmat deja intr-o conferinta de presa, ca liberalii nu iau in calcul sa faca la Iasi vreo alianta cu PSD si ca transmite un mesaj formatiunilor de dreapta pentru constituirea unor majoritati atat in Consiliul Local, cat si in CJ.Europarlamentarul PMP Traian Basescu a anuntat marti seara o intalnire intre Eugen Tomac si Ludovic Orban, pentru a discuta despre o eventuala alianta, precizand ca le-a transmis liderilor partdului ca "prima optiune sunt liberalii".Traian Basescu a fost intrebat, marti seara, la TVR 1, cum vede rezultatul alegerilor de duminica si a afirmat: "Am reusit sa tinem partidul in Bucuresti si aveam un consilier , poate 2 la redistribuire, mai mult decat pama acum. O sa avem 5- 6 consilieri".PMP, care are 50 de primari si consilieri in 21 de consilii judetene, intentioneaza o discutie cu PNL, in vederea unei aliante."Pentru noi obiectivul major nu este negocierea, in mod categoric ii vom intreba pe liberali - din ce stiu Eugen Tomac a stabilit deja o intalnire pentru mane - cum vad ei politica de aliante. Daca va fi o varianta acceptabila, bine, daca nu, PMP isi va valorifica procentele pe care le-a obtinut, in orice conditii. Este un partid mic care trebuie sa-si consolideze prezenta in administratie. I-am rugat sa tina cont de faptul ca prima optiune sunt liberalii si sa astepte pana cand va fi o discutie intre Tomac si Ludovic Orban. Care va fi rezultatul discutiei vom vedea. Orban trebie sa plece de la pemisa ca pe vorbe nu-l mai crede nimeni", a declarat Basescu, referindu-se la situatia din Bucuresti.Acesta a precizat ca intalnirea dintre cei doi va avea loc miercuri."Daca vom consfinti intr-un document politic, foarte bine, daca nu, buna ziua si ne vedem fiecare de drumul lui", a mai declarat Basescu.