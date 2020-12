Primarul Resitei, despre cei 7.000 de alegatori care au abandonat PNL dupa alegerile locale: "Le cer scuze pentru incapacitatea de a le dovedi buna noastra credinta"

Dupa victoria de la alegerile locale, unde primarul Resitei a obtinut 75 la suta din voturi, PNL se astepta ca, la alegerile parlamentare, sa obtina un scor mare. Acest lucru nu s-a intamplat, insa, PNL obtinand un scor sub asteptari."Peste 14.000 de resiteni mi-au acordat increderea lor la alegerile locale! Un procent de 74,5% din numarul de voturi exprimate! Pentru consilierii locali PNL au votat atunci 12.000 de concetateni! Ieri, la alegerile parlamentare, PNL Resita a acumulat cca 5.000 de voturi, insemnand cca 35% din total. Celor peste 7.000 de resiteni al caror vot l-am pierdut in acest exercitiu electoral, le cer scuze in numele partidului pentru incapacitatea de a le dovedi buna noastra credinta! Le multumesc celor care nu m-au abandonat si care, in ciuda vremurilor grele pe care le traim, au fost alaturi de noi! Mergem inainte cu curaj si determinare!", a comentat Ioan Popa, potrivit expressdebanat.ro.