Ramona Saseanu si Liviu Popescu numiti din nou la sefia TVR si Radio Romania la nici 24 de ore de la revocare. Chichita legislativa folosita de putere

Astfel, la nici 24 de ore de cand au fost indepartati in urma deciziei CCR, Ramona Saseanu si Liviu Popescu au fost propusi din nou de catre coalitie la sefia SRTv si SRR, de data aceasta fara ca decizia sa mai poata fi atacata in instanta.Concret, in loc sa-i numeasca pe cei doi intr-un proiect de hotarare adoptat in plenul reunit al Parlamentului, coalitia a decis sa rezolve problema printr-o hotarare a Birourilor permanente reunite din Parlament. In acest mod, hotararea nu mai poata fi atacata din nou la CCR, intrucat doar hotararile plenului pot fi contestate.Acesta este si motivul pentru care ieri, dupa ce puterea a deschis subiectul TVR in plenul reunit, parlamentarii coalitiei au parasit sala, astfel incat nu s-a mai creat cvorum sa se poata vota noi numiri."Constatam ca nu este cvorum. Fata de aceasta situatie, va amintesc dispozitiile art. 46 alin. 8 din Legea 41/1994 privind organizarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. In situatia in care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se reuneste din lipsa de cvorum legal, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor numesc directori interimari", a spus, miercuri, 23 iunie, presedintele Senatului, Anca Dragu.Ramona Saseanu si Liviu Popescu au fost numiti pe 11 mai, de Parlament, directori generali interimari ai SRTv, respectiv SRR, dupa ce plenul a respins rapoartele de activitate si conturile de executie bugetara pe anii 2017, 2018, 2019, ceea ce a dus la demiterea Consiliilor de Administratie ale celor doua societati.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, pe 17 iunie, sesizarea Partidului Social Democrat si a decis ca hotararile Parlamentului privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR sunt neconstitutionale.