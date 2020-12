Senatorul AUR, Sorin Lavric, explica afirmatiile controversate: "Femeia frumoasa, de rasa, cum imi place mie sa spun, da, este rara"

"Eu sunt un admirator al femeii si sunt incredintat ca viata unui barbat fara femei ar fi un pustiu, o vale a plangerii. Eu nu am scris cartea din ura fata de femei, am scris-o dintr-o minune contrariata fata de misterul feminin, ca altfel nu as fi scris-o", a aratat Lavric.Provocat sa explice afirmatiile despre "vopsirea unghiilor de la picioare", despre care a spus ca in cartea pe care a scris-o ca "este ceva absurd la care se poate preta femeia", Lavric a aratat ca "este reactia mea estetica, reactia mea de psihologie masculina fata de un detaliu de cochetarie feminina, pe care eu nu l-am inteles si pur si simplu il constat ca atare".In cartea pe care a scris-o, senatorul AUR a mai afirmat ca "a nu avea nuri e o calamitate pe care o porti toata viata, fara ca vreo alta calitate sa-i poata compensa lipsa". Sorin Lavric a explicat pentru culturaladuba.ro si aceste afirmatii."Nurii ce inseamna, doamna? Inseamna farmecul fiintei feminine. Acesti nuri sunt niste trasaturi irationale, pe care le ai in virtutea zestrei pe care o primesti de la parinti si in virtutea educatiei. Acestia sunt nurii. Sexul frumos prin asta se defineste. Ceea ce cauta un barbat, in prima instanta, la o femeie este frumusetea. (...) Ceea ce vreau eu sa spun acolo este ca frumusetea la femei este o frumusete rara. Daca nu ma insel, eu spun acolo ca din 10 femei, doar una este inzestrata cu aceasta prerogativa a nurilor. Iertati-ma, vreti sa fiu acum ipocrit si sa spun ca nu e asa? (...) Femeia frumoasa, de rasa, cum imi place mie sa spun, da, este rara. Din 10 femei, doar una-doua e inzestrata cu aceasta prerogativa a nurilor. Nurul este acel vino-ncoace. Cum spune englezul, sex appeal", a mai aratat Lavic in interviul acordat site-ului culturaladuba.ro.Referitor la afirmatia "romii sunt o plaga sociala", Sorin Lavric a spus ca "expresia a fost scoasa din context, dintr-un interviu pe care l-am dat in prima luna de pandemie"."Am fost intrebat cine dintre romani se va intoarce prima data din tara. A fost o navala, au venit cu zecile de mii. Si eu am spus: nu ma ascund dupa degete, cei care vor veni cu zecile de mii, vor veni in cohorta, sunt cei care acum, din cauza restrictiilor impuse in occident, nu vor mai putea fura, cersi si codosi, adica a se prostitua. Ceea ce spun eu e secretul lui Polichinelle, adica il stim toti, inclinatia etniei rome catre acest tip de infractiuni este stiuta si dovedita statistic. Asta nu inseamna ca toti romii sunt asa, fereasca Dumnezeu.In primul rand, partidul AUR a fost foarte sprijinit de romi in aceasta campanie electorala. Si atunci, cum Dumnezeu sa nu-i indragesc pe colegii mei de partid ?", a mai declarat Lavric pentru culturaladuba.ro.