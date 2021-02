Senatul si Camera Deputatilor se intrunesc in prima sesiune ordinara. Prioritatea: adoptarea bugetului de stat

Convocarea celor doua Camere ale Parlamentului a fost facuta in temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 83 din Regulamentul Senatului, respectiv ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei de presedintii acestor foruri legislative Anca Dragu si Ludovic Orban De la ora 13,00, sunt programate sedinte ale Birourilor permanente ale Senatului si Camerei, iar de la ora 15,00 vor avea loc sedintele de plen.Potrivit programului, in prima sedinta la Senat se alege noua componenta a Biroului permanent - vicepresedintii, secretarii, chestorii. Noul Parlament a fost constituit la sfarsitul anului trecut, in urma alegerilor care au avut loc in 6 decembrie.Prioritatea sesiunii parlamentare este adoptarea proiectelor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an.Premierul Florin Citu a anuntat ca proiectele vor fi finalizate de Guvern si depuse la Parlament la inceputul sesiunii, mentionand ca se doreste adoptarea bugetului prin dezbateri parlamentare si nu prin asumarea raspunderii Executivului, cum s-a intamplat anul trecut.Liderii partidelor aflate in coalitia de guvernare au anuntat ca intre prioritati se afla si respingerea propunerilor legislative de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala initiate de PSD in legislatura anterioara si care au fost declarate neconstitutionale.Comisiile juridica si pentru constitutionalitate ale Senatului au adoptat, saptamana trecuta, un raport de respingere a acestor propuneri legislative, urmand ca plenul sa dea un vot si, ulterior, proiectele sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor care este for decizional in acest caz. Presedinte Senatului, Anca Dragu , a mentionat, intr-un interviu pentru AGERPRES, mai multe initiative legislative, printre care accesul la finantare pentru companii, extinderea programului pilot "Masa calda" pentru elevi, protejarea persoanelor vulnerabile. Dragu si-a exprimat sustinerea pentru constituirea unor comisii parlamentare speciale care sa se ocupe de rapoartele Curtii de Conturi, respectiv de analizarea aspectelor legate de procesul electoral din Romania si de inechitatile din sistemul de pensii.CITESTE SI: