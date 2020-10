Valeriu Nicolae si-a anuntat candidatura ca independent la alegerile parlamentare. Mesajul pe care l-a transmis liderilor USR-PLUS

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Valeriu Nicolae isi justifica decizia prin nevoia de a rezolva urgent cateva probleme pe care le considera grave."Impostori sunt peste tot atat in partide cat si in toate institutiile statului. Trebuie demascati si schimbati cu oameni cinstiti si capabili. Indicatori de performanta pentru cei alesi si pentru toate functiile din partid sunt absolut necesari.Interzicerea cumulului de functii in mod real, nu la vrajeala, cum e acum, un mecanism capabil sa controleze smintirea din cauza puterii (redteam), management profesional si o limitarea a numarului de mandate, pentru a regenera clasa politica, ar trebui sa fie regula si nu blabla-ul ocazional pentru partidele noi. Transparenta totala a cheltuirii banului public de catre partide cat si a uriasei sume forfetare a fiecarui parlamentar si europarlamentar Votarea indivizilor si nu a listelor impuse de conducere este o necesitate, in conditiile in care nepotismul este peste tot. CNA-ul este o mizerie care permite promovarea imposturii, a minciunii, spalari pe creier si a nesimtirii celor mai toxice la televizor. Ca si TVR-ul, si institutia CNA-ului trebuie reformata urgent, pe principii de competenta si nu de haita.Daca liderii Aliantei USRPLUS prezinta un plan public menit sa rezolve cele de mai sus imi voi retrage candidatura imediat", este mesajul postat de Valeriu Nicolae pe Facebook.