VIDEO Momentul in care Laura Vicol (PSD) si Diana Sosoaca (AUR) fac scandal la audierea lui Stelian Ion: "Va este dor de sedintele Comisiei Iordache"

Postarea Laurei Vicol

Totul s-a terminat intr-un mic scandal dupa ce parlamentarii PSD din opozitie s-au plans ca nu au avut timp nici sa citeasca programul de guvernare si nici nu au avut dreptul de a pune mai multe intrebari.Laura Vicol a postat pe Facebook o inregistrare a audierii si o postare. Miza principala a scandalului a fost Sectia Speciala."Doamna Vicol, de la PSD, sunt ...(se discuta in contradictoriu)... Va este teama sa raspundeti. Ati facut afirmatii nefondate si nejustificate (intervine un alt parlamentar, care vorbeste simultan: "Va este dor de sedintele Comisiei Iordache unde turuiati amendamentele impotriva Legilor Justitiei").Ati vorbit despre DNA, ca vreti sa-l intariti si despre SIIJ. La SIIJ sunt patru procurori, domnule ministru desemnat. Ati vorbit de un singur caz de procuror DNA anchetat. Eu va anunt ca nu sunteti informat, sunt sapte procurori doar la Ploiesti. Sunt cazuri de procurori anchetati la Oradea, la Constanta, la Brasov ... (se discuta in contradictoriu...) De abuzurile procurorilor cine ne va proteja? Cine va proteja drepturile oamenilor?"Laura Vicol are un discurs intreg, dar este este intrerupta de parlamentarii PNL si USR PLUS. In discutii intra si Diana Sosoaca ( AUR ). "Aici nu suntem la audieri formale. Acum inteleg si eu de ce tara asta este guvernata atat de prost, de atatia ani, mai ales in ultimii patru ani. Este inacceptabil ce faceti!," declara Sosoaca.In luna noiembrie 2020, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu , declara despre Laura Vicol ca aceasta va fi "varful de lance" la Comisia Juridica. "La comisia Juridica varful de lance va fi Laura Vicol, un avocat foarte cunoscut, un avocat de Inalta Curte, care va sti tot ceeea ce este necesar de modificat in legislatie in urmatorii ani", a afirmat Olguta Vasilescu."NU AU FOST AUDIERI, CI O BATAIE DE JOC.Membrii coalitiei PNL, USR-PLUS, UDMR , care au capturat tara, isi bat joc de Parlamentul Romaniei si de votul oamenilor. Inclusiv de cel al votantilor liberali si useristi, care sunt convinsa ca si-ar fi dorit sa vada in toata splendoarea lor, prestatiile oamenilor alesi sa-i conduca si pe ei, si pe noi.Un program de guvernare cu 260 de pagini a fost trimis parlamentarilor la ora 10:40, urmand ca la ora 11:00 sa-l audiem in Comisia Juridica din care fac parte, pe viitorul ministru al Justitiei, Stelian Ion, membru USR.Este inutil sa mai fac vreun comentariu in plus fata de ceea ce puteti vedea singuri.Atat am apucat sa spicuiesc din programul de guvernare: "In privinta reformei constitutionale consideram ca se impune, printre altele, si reformarea institutiei Curtii Constitutionale in sensul eliminarii acelor factori care au condus la politizarea deciziilor acestui organism fundamental intr-o democratie ".Practic, dupa "Presedintele lor", "Guvernul lor", "Parlamentul lor", vor si o Curte Constitutionala a lor!Bun venit in Romania liberalo-userista!"